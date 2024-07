Nasze włosy codziennie są narażone na wiele szkodliwych czynników. Suszenie, prostowanie, zanieczyszone powietrze, stres... to wszysto sprawia, że nasze włosy zaczynają być porowate i przesuszone.



Na szczęście na rynku jest masa kosmetyków, które mają za zadanie odżywić i wygładzić włosy. Na ogół jednak tego typu kosmetyki sprawiają, że włosy są obciążone i częściej się przetłuszczają. Dobry kosmetyk powinien sprawić, że włosy stają się gładkie i błyszczące, ale nie kosztem objętości, czy świeżego wyglądu. Powinien skutecznie odżywiać i chronić przed czynnikami, które najbardziej wpływają na zniszczenie włókna włosa.

Gładkie włosy to oznaka ich zdrowia. Jeśli nawet masz bujną czuprynę, ale poszczególne włosy odstają, a końce są rozdwojone i przesuszone, włosy wyglądają jakby były w złej kondycji. Zdrowy włos powinien lśnić i mieć gładką strukturę, nawet ten skłonny do elektryzowania się i puszenia.

Postanowiliśmy przetestować kosmetyki wygładzające i wybrać te, które naszym zdaniem są naprawdę godne polecenia! Musimy przyznać, że tym razem parokrotnie się miło zaskoczyliśmy. Zobacz wyniki naszego testu w galerii i pomóż nam wybrać kosmetyk idealny!

Ultragładkie włosy są niezbędnę przy spinaniu włosów w koński ogon! Najmodniejsze wariacje na temat kucyka znajdziesz w najnowszym numerze magazynu Flesz!

