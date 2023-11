Reklama

Zakończyła się sprawa dotycząca testamentu Andrzeja Wajdy! Słynny reżyser zmarł w październiku 2016 roku. Niestety, do tej pory nie do końca było jasne, kto otrzyma po nim spadek. Ostatnio okazało się bowiem, że Andrzej Wajda na przestrzeni lat napisał wiele testamentów, w których wskazywał różnych spadkobierców. Jak informował "Fakt" reżyser początkowo chciał, żeby wszystkie prawa autorskie do jego dzieł zostały przekazane Karolinie Wajdzie, jego córce, a majątek miał miał zostać przekazany na fundację wspierającą uzdolnioną młodzież. Po otwarciu testamentu okazało się jednak, że cały majątek reżysera otrzyma jego czwarta żona, Krystyna Zachwatowicz.

Karolina Wajda zgłosiła sprawę do sądu, żeby wyjaśnić całą sytuację. Wczoraj, 19 grudnia sąd ogłosił wyrok! Jaki?

Kto otrzyma majątek Andrzeja Wajdy?

Według doniesień "Faktu" sąd uznał za wiążącą ostatnią wersję testamentu Andrzeja Wajdy, który powstał dziesięć miesięcy przed śmiercią reżysera. Była to ponoć 9. wersja testamentu z którego wynika, że spadkobierczynią majątku Andrzeja Wajdy zostaje Krystyna Zachwatowicz. Jak decyzję sądu skomentowała Karolina Wajda?

Uznaję postanowienie sądu i nie będę się odwoływać. Dla mnie ta sprawa jest zamknięta- przyznała w rozmowie z dziennikiem.

"Fakt" przypomina, że reżyser jeszcze za życia w akcie darowizny przekazał Karolinie Wajdzie dwie nieruchomości.

Zobacz także: Co wspólnego miał Andrzej Wajda z „Godzillą”? I czy bał się śmierci? - zdradza córka reżysera Karolina Wajda

Spadek po Andrzeju Wajdzie otrzyma Krystyna Zachwatowicz.

Karolina Wajda nie zamierza odwoływać się od decyzji sądu.

East News