Najwyższy czas przetestować zegarek Galaxy Watch marki Samsung! To nowość na rynku, której jestem niezwykle ciekawa. Tym bardziej, że nigdy wcześniej nie używałam smartwatcha, co więcej, w ogólnie nie noszę zegarka! Przez 7 dni będę bardzo szczegółowo opisywać swoje wrażenia, to moja historia z Samsung Galaxy Watch.

DZIEŃ 1

Godzina 18:00

Właśnie otrzymałam do rąk przesyłkę od marki Samsung. Czas zajrzeć do środka! Znalazłam instrukcję, kartę gwarancji, ładowarkę indukcyjną do zegarka oraz gwiazdę mojego testu, czyli Galaxy Watch. Muszę przyznać, że od razu spodobał mi się design zegarka - jest kobiecy i w modnym kolorze rose gold. Już nie mogę się doczekać, aż założę go na rękę! Jednak na samym początku, muszę podładować mój Galaxy Watch przy pomocy ładowarki. Próbujemy. Na szczęście, zegarek sprawnie rozpoczął ładowanie. Zostawię go na noc, a następnego dnia zaczynam testowanie.

Mat. własne

DZIEŃ 2

Godzina 8:00

O poranku sprawdzam status testowanego przeze mnie Samsunga Galaxy Watch. Tarcza zegarka wskazuje, że jest naładowany w 100%! Sięgam po instrukcję i dokładnie ją studiuje. Na szczęście, jest dokładna i przejrzysta, dlatego każdy powinien sobie z nią poradzić. Naciskam prawy przycisk z boku i … działa! Pojawia się elegancka tarcza, która wygląda jak ta z tradycyjnej wersji zegarka. Design tarczy zegarka można sobie samemu wybrać – wybór jest naprawdę ogromny! Obracając pierścień zegarka zmieniają się ekrany na wyświetlaczu i pojawią się funkcje takie jak:

◦ dokładna prognoza pogody

◦ krokomierz

◦ alarmy

Całkiem sporo możliwości, jak na tak małe urządzenie. Chyba się polubimy.

Mat. własne

DZIEŃ 3

Godzina 15:00

Pracuję jako redaktorka i uwielbiam moją pracę! Jest pełna ciekawych wyzwań i naprawdę nie można się w niej nudzić. Zdarzają się jednak dni kiedy spędzam cały czas przy komputerze. Na szczęście smartwatch potrafi mnie zmotywować. Podczas pisania artykułu, nagle poczułam delikatne wibracje mojego Galaxy Watch. Poinformował mnie, że od godziny w ogóle się nie ruszam! Zaskoczyło mnie to, naprawdę nie zdawałam sobie sprawy jak szybko mija czas. Postanowiłam zastosować się do sugestii Galaxy Watch i wykonać 5 skrętów tułowia. Zegarek skrupulatnie monitoruje, czy wykonujemy pełen zakres ruchu, dlatego nie można oszukiwać. Po wykonaniu ćwiczenia otrzymałam pochwałę od Galaxy Watch za bycie aktywną! Muszę przyznać, że taki system naprawdę motywuje do codziennej aktywności, nawet podczas pracy w biurze. Po zainstalowaniu aplikacji Galaxy Wearable, mój zegarek jest zsynchronizowany z moim telefonem - mam dostęp do maili, smsów, muzyki, a nawet mogę odbierać połączenia telefoniczne! Bardzo spodobała mi się funkcja briefingu, dzięki której dostaje powiadomienia na zegarek z mojego kalendarza. Czuję, że to znacznie ułatwi i usprawni moją pracę.



Mat. własne

DZIEŃ 4

Godzina 17:00

Dziś trening! Od pół roku trenuję kickboxing i uwielbiam ten sport! Zawsze byłam ciekawa ile kalorii spalam podczas jednego treningu, dlatego postanowiłam to wreszcie sprawdzić z moim Galaxy Watchem. Tuż przed samym rozpoczęciem sparingu wybrałam program „Inny trening” i zaczęłam pomiar. Zegarek mierzy czas, liczbę spalanych kalorii oraz tętno. Po skończonych treningu pokazał mi dokładne podsumowanie. Warto podkreślić, że testowałam go w dość ekstremalnych warunkach! Mimo, że był ukryty pod bokserką rękawicą, kilkakrotnie został kopnięty przez moją sparing partnerkę. Sukces, nie pojawiła się nawet najmniejsza rysa na zegarku i dalej działa bez żadnych zarzutów. Ufff! Ze smartwatchem mogę stale kontrolować dzienną aktywność i ilość spalanych kalorii. Dzięki temu, lepiej wiem jak rozplanować swoją dietę oraz na ile grzeszków mogę sobie pozwolić, bez szkody dla mojej sylwetki :)

Mat. własne

DZIEŃ 5

Godzina 12:00

Wreszcie sobota, czas nadrobić zaległości towarzyskie. Fakt, że zaczęłam nosić zegarek nie umknął uwadze koleżanki i rodziny, z którą spędziłam dzień. Nigdy wcześniej nie czułam potrzeby noszenia zegarka, a czas sprawdzałam po prostu na telefonie. Jednak odkąd testuje Galaxy Watch naprawdę przyzwyczaiłam się do niego i polubiłam to, że w każdej chwili mam dostęp nie tylko do informacji o godzinie, ale do wielu innych przydatnych funkcji! Np. podczas rodzinnego spotkania mogę dyskretnie odczytać maila lub smsa na ekranie zegarka. Sprytne, prawda? :)

Mat. własne

DZIEŃ 6

Godzina 16:00

Plan na dzisiaj to randka z moim chłopakiem. Od dawna mieliśmy rezerwację w naszej ulubionej restauracji, dlatego moja stylizacja musiała być wyjątkowa. Postawiłam na minimalistyczną elegancję – koszulę, ołówkową spódnicę, złotą biżuterię i oczywiście Galaxy Watch. Ten zegarek jest tak ładny, że traktuję go po prostu jak modny dodatek! Zresztą, mojemu chłopakowi też się bardzo podoba.:) Po pysznej kolacji, poszliśmy jeszcze do kina. Tuż przed filmem, przypomniałam sobie, że Galaxy Watch ma funkcję trybu kinowego i postanowiłam go wypróbować. Na czym on polega? Zegarek jest w trybie cichym z wyłączonym ekranem. Gdy podczas seansu ruszałam ręką, ekran zegarka nie podświetlał się, a przychodzące powiadomienia były wyciszone. Po raz kolejny mój Galaxy Watch pozytywnie mnie zaskoczył.

Mat. własne

DZIEŃ 7

Godzina 9:00

Jestem strasznym śpiochem, który zawsze ustawia 10 alarmów w telefonie, a i tak rano nic nie jest w stanie mnie obudzić. Galaxy Watch przydaje się i w takiej sytuacji. Delikatne wibracje są w stanie skutecznie obudzić osobę, która wstać musi, nie budząc przy okazji pozostałych! Super sprawa. Co więcej, Galaxy Watch monitoruje sen i potrafi nam pokazać czas jego trwania, fazy i efektywność.

Podsumowując, Galaxy Watch jest nie tylko idealnym zegarkiem dla śpiochów. To wielozadaniowy smartwatch, który zachwyci nie tylko miłośników technologii! Posiada wiele funkcji przydatnych na co dzień, takich jak prognoza pogody, budzik, krokomierz, mail, kalendarz, które po prostu ułatwiają nam życie. Miłośnicy sportu i zdrowego stylu życia też nie będą zawiedzeni, ponieważ zegarek nie tylko mierzy nasze tętno czy ilość spalanych kalorii podczas treningu, ale i motywuje do ruchu na co dzień. Na sam koniec, muszę wspomnieć o niezwykłym designie Galaxy Watch! Kocham modę i zawsze staram się, by moja stylizacja była w 100% dopracowana. Przez cały test nosiłam Galaxy Watch z ogromną przyjemnością i czułam, że doskonale pasuje do moich eleganckich i kobiecych ubrań. Mogę go polecić każdej osobie, która kocha stylowe, nowoczesne i użytkowe dodatki!

Mat. własne

Materiał powstał we współpracy z marką Samsung