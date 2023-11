Pierwsze objawy starzenia mogą pojawić się już po 25 roku życia. Winę za zmarszczki ponoszą przede wszystkim wolne rodniki oraz promienie UV. Ale nie tylko. Na wygląd skóry wpływ mają również palenie papierosów, dieta, czynniki genetyczne oraz praca mięśni mimicznych. Jak się okazuje, również kształt twarzy decyduje o tym, w których miejscach pojawią się zmarszczki. Jak sobie z nimi poradzić? Postanowiliśmy to sprawdzić!

Zmarszczki a kształt twarzy

Jeśli twój kształt twarzy to owal, to jesteś szczęściarą - to właśnie owalna twarz uważana jest za najbardziej estetyczną i atrakcyjną dla płci przeciwnej. A zmarszczki? Niestety, pojawiają się i będą biec od okolic nosa w kierunku ust, przez co ich kąciki dosyć szybko zaczną opadać. Twoja twarz przypomina kształtem trójkąt? W tym przypadku podczas procesu starzenia się, rysy wyostrzają się, a policzki mogą zacząć się zapadać. Okrągła twarz? Mamy dla ciebie dobrą wiadomość - w przypadku tego kształtu twarzy zmarszczki pojawiają się dużo później. Jedyne czym możesz się martwić, to tzw. kurze łapki wokół oczu. A co z posiadaczkami twarzy kwadratowej? W tym przypadku procesy starzenia się skóry również cię ominą. Jedyne, co może się pojawić, to kurze łapki.

Jak poradzić sobie ze zmarszczkami?

Obawiasz się zmarszczek? A może już zauważyłaś pierwsze oznaki starzenia się skóry? Naszym niezawodnym antidotum są kosmetyki od Eveline Cosmetics, które przetestowała redaktorka Party.pl - Kinga Molenda. Za co je docenia i jaki sposób na zminimalizowanie oznak starzenia proponuje? Zobacz!

Wypróbuj przeciwzmarszczkowe kremy HYALURON CLINIC. Seria inspirowana jest zabiegami z zakresu medycyny estetycznej, wykorzystuje jednoczesne działanie PROWITAMINY B5 i pięciu postaci kwasu hialuronowego. Oferta skierowana jest do kobiet w każdym wieku. Znajdziecie w niej: głęboko nawilżający krem na pierwsze zmarszczki 30+, a także kremy przeciwzmarszczkowe 40+, 50+, 60+, a nawet 70+! Nowością jest również krem-maska na noc oraz intensywnie nawilżająca esencja 3w1 pod i na makijaż.

Kosmetyki świetnie nawilżają, chronią przed smogiem, aktywnie reagują na przyczynę powstawania zmarszczek, do tego szybko się wchłaniają i przyjemnie pachną. Naszym hitem jest Hyaluron Clinic od Eveline Cosmetics. który dzięki intensywnie nawilżającej esencji 3w1 sprawia, że skóra wygląda młodziej. Wszystko za sprawą technologii SMART MOIST, która nawilża i przywraca komfort skórze. Esencja stanowi też doskonała bazę pod makijaż. Na noc koniecznie użyj kremu pod oczy z linii HYALURON CLINIC, który nie tylko nawilży cienką skórę pod oczami, ale także poprawi jej mikrokrążenie.

Jesteście ciekawe jak będziecie się starzeć i jak temu przeciwdziałać? Zobaczcie nasze wideo!

