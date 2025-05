Roxie Węgiel ponownie przyciąga uwagę modową odwagą, wybierając na wyjazd efektowny czarny gorset koronkowy. Ten niezwykle kobiecy element garderoby, łączący w sobie delikatność koronki z wyrazistym, nowoczesnym fasonem, doskonale podkreśla sylwetkę i dodaje stylizacji wyjątkowego charakteru. Wokalistka pokazuje, jak zmysłowa bielizna może stać się kluczowym elementem codziennego outfitu, wpisując się w popularny trend noszenia bielizny jako odzieży wierzchniej.

Reklama

Roxie Węgiel w odważnym gorsecie

Roxie Węgiel na majówkę wybrała czarny, koronkowy gorset w stylu bieliźnianym. Gorset jest dopasowany, z wyraźnie zarysowanymi fiszbinami i miseczkami modelującymi biust. Wykonany jest z przezroczystej koronki, która tworzy efektowne, kobiece wykończenie. Ramiączka są cienkie, a całość gorsetu ma charakter elegancki, ale jednocześnie nowoczesny i zmysłowy, podkreślający talię i sylwetkę. Stylizacja Roxie wpisuje się w aktualne trendy modowe inspirowane stylem "lingerie as outerwear".

Gorset w stylu Roxie Węgiel

Gorset w stylu Roxie Węgiel można kupić w sklepach stacjonarnych Tezenis, które oferują szeroki wybór modnej bielizny i topów koronkowych. Wokalistka połączyła go z szerokimi, luźnymi spodniami w ciemnym kolorze, co nadało stylizacji nowoczesny i swobodny charakter. Do tego dobrała modne okulary przeciwsłoneczne oraz prostą torebkę na łańcuszku, które uzupełniły look, podkreślając jego elegancki, a zarazem młodzieżowy i odważny styl.

Bielizna jako top hitem na wiosna/lato 2025

Bielizna jako element stylizacji to jeden z największych hitów sezonu wiosna/lato 2025. Coraz więcej gwiazd i influencerów pokazuje, że koronki, gorsety i delikatne topy bieliźniane doskonale sprawdzają się nie tylko pod ubraniem, ale również jako wyrazisty, modowy akcent na co dzień. Trend "lingerie as outerwear" zdobywa serca miłośników mody, łącząc zmysłowość z nowoczesnym, swobodnym stylem.

Zobacz także:

Reklama

Roxie Węgiel w koronkowym gorsecie Instagram @roxie_wegiel