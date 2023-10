Letnie dni to pasmo niekończącej się radości i odpoczynku. Długo wyczekiwane słońce, które rozgrzewa miejskie przestrzenie oraz podmiejską zieleń to najważniejszy z letnich dodatków. Dobierając letnie stylizacje, warto pamiętać także o ich uzupełnieniu – to właśnie torebki dodają naszym ubraniom charakteru i świetnie współgrają z sukienkami, spodniami czy modnymi w tym sezonie wzorzystymi koszulami.

Torebka? Tylko bagietka!

Chcesz przyciągać spojrzenia, nawet wtedy, kiedy masz na sobie proste jeansy i T-shirt? Sięgnij po odpowiednią torebkę! Hitem tego sezonu jest torebka zwana bagietką. To prawdziwa it bag, która wraca do mody w wielkim stylu! Noszona w latach ’90 przez Carrie Bradshaw, dzisiaj wybierana jest przez influencerki pokroju Kylie Jenner czy Belli Hadid.

Oryginalny model bagietki zaproponowała kilka dekad temu marka Fendi, lecz na przestrzeni lat kształt torebki wpisał się na stałe w kanon modowych inspiracji i można znaleźć go u wielu marek. Jedną z nich jest Jenny Fairy, która w swojej kapsułowej kolekcji Midday Cocatail przedstawia modne propozycje butów i torebek idealnych na letnie imprezy.

Pozostając w trendzie końcówki minionego stulecia, bagietka Jenny Fairy jest prosta i niewielka. Dodatek złotego łańcucha sprawia, że jej ekstrawagancki look świetnie podkręca proste zestawy, przyciągając uwagę. Pierwszy model, bardziej zaokrąglony, jest dostępny w czerni, bieli i beżu, drugi także w odcieniu złota.

Co jeszcze znajdziemy w kolekcji Jenny Fairy?

Kapsułowa kolekcja Midday Coctail to pochwała słodkiego lenistwa w letnim klimacie. Spójne z klimatem zdjęć autorstwa duetu Frankiewicz i Różniata są projekty dodatków w stylu glamour. Elegancka czerń kostiumu kąpielowego, karmelowy odcień sukienki i mała biała pozwalają dodatkom zabłysnąć.

W kolekcji oprócz modnych torebek znajdziemy dwa rodzaje butów na nietypowych obcasach, które pięknie wydłużą nogi w sukience i podkreślą ekstrawagancki look z szerokimi spodniami długości ¾.

Kolekcja kapsułowa jest już dostępna w sklepach stacjonarnych CCC, online na ccc.eu oraz w aplikacji CCC.

Artykuł powstał z udziałem marki CCC