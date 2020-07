Ten rozświetlacz z Rossmanna to letni hit. Nadaje skórze niezwykle intensywny, złoty połysk i podkreśla opaleniznę. Teraz kosztuje niecałe 24 zł

Mimo, iż ostatnio szczególnie głośno było o rozświetlaczach w chłodnych odcieniach czy holograficznych imitujących na skórze mokry połysk, latem te klasyczne ciepłe, złote i tak są nie do zastąpienia. To one najlepiej podkreślają opaleniznę i nadają makijażowi wakacyjny charakter. Do ich grona dołączył niedawno Flawless Goddes Highlighter od Wibo, którego cena jest teraz pomniejszona o ponad 30% w Rossmannie.

Mat. prasowe

Rozświetlacz dający mocne złote glow z Rossmanna

Nowość od Wibo sprawdzi się zarówno do twarzy, jak i ciała. Rozświetlacz jest wypiekany i bardzo mocno napigmentowany. Zawiera dużą ilość mieniących się drobinek. Nadaje skórze intensywny, klasyczny złoty połysk. Najlepiej prezentuje się na lekko opalonej lub przybrązowionej samoopalczem karnacji, przy bardzo jasnej może okazać się trochę za ciemny. Utrzymuje się bez zarzutu - przetrwa cały słoneczny dzień lub nocne imprezowanie. Świetnie łączy się też z płynnymi rozświetlaczami, z którymi robi jeszcze mocniejsze wrażenie. Na obecnej promocji w Rossmannie Flawless Goddes kosztuje niecałe 24 zł, a zamknięty jest w sporym opakowaniu i jest naprawdę wydajny. Na wizażu zdążył już zdobyć ocenę 4,5/5.

„Jest nieziemsko piękny. Ma ciepły szampańsko-złoty odcień - idealny akurat na lato. Jego formuła z milionem malutkich drobin sunie po policzkach jak masełko.”

„Rozświetlacz jest piękny, bardzo złoty i daje wspaniały blask. Jednak warto mieć na uwadze, że jest drobinkowy i ma dość ciemną bazę, więc niekoniecznie sprawdzi się u osób z jasną karnacją.”

„Jedno wielkie wow! Daje piękny efekt - użyłam go raz i odstawiłam wszystkie inne rozświetlacz. Jego wypiekana formuła to spora zaleta, na pewno zostanie ze mną na długo” - piszą wizażanki.