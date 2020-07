Ten bronzer z Rossmanna nie robi plam i przetrwa w perfekcyjnym stanie każdy upał. Teraz kupisz go 30% taniej

Choć mocne konturowanie twarzy jest już passe i tak warto mieć pod ręką sprawdzony bronzer, zwłaszcza, że subtelne podkreślenie kości policzkowych za jego pomocą nadal jest w cenie. Poza tym latem warto zdecydowanie ocieplić nim cerę, by makijaż zyskał wakacyjny charakter. Ważne jest jednak, by wybierać teraz szczególnie trwałe, odporne na wysokie temperatury produkty. Jednym z nich jest City Bronzer od Maybelline New York, który na promocji w Rossmannie jest przeceniony o ponad 30%.

Mat. prasowe

Idealny bronzer na lato z Rossmana

Formuła kosmetyku jest porządnie napigmentowana i świetnie się blenduje, dzięki czemu łatwo równomiernie nałożyć ją za pomocą pędzla i uniknąć plam. Produkt daje na twarzy widoczny, ale bardzo naturalny efekt. City Bronzer dobrze współpracuje z innymi produktami i jest bardzo trwały. Zdecydowanie nie straszne mu wysokie, letnie temperatury. Niezależnie od warunków pogodowych utrzymuje się na twarzy w nienaruszonym stanie przez cały dzień. Po aplikacji nie ciemnieje i nie warzy się, a jego opakowanie starcza na bardzo długo. Jest dostępny w trzech wariantach kolorystycznych. Jego standardowa cena wynosi około 48 zł, jednak teraz można go kupić za niecałe 33 zł w Rossmannie. Został doceniony również na wizażu, gdzie zdobył 4,8 w pięciopunktowej skali.

„Fantastyczny bronzer! Posiadam odcień Medium Cool, który pięknie stapia się z moją bladą cerą. Rozciera się jak marzenie, nie robi plam i jest idealnie napigmentowany. Utrzymuje się przez cały dzień bez zarzutu i ma lekko satynowe wykończenie. Sięgam po niego intuicyjnie.”

„Używam go od paru miesięcy i jestem zachwycona. Ma świetne odcienie, nie robi plam i wygląda naturalnie. Nie da się też z nim przesadzić i jest bardzo trwały.”

„Jeden z moich ulubionych bronzerów. Daje efekt naturalnej opalenizny i łatwo go zaaplikować. Bardzo dobrze utrzymuje się też na skórze. Zachwyci zwłaszcza fanki makijażu w stylu no make up” - oceniają wizażanki.