"Malanowski i partnerzy" to serial fabularny opowiadający o działalności biura detektywistycznego. Pracujący w nim detektywi rozwiązują zagadki i problemy ludzi, którzy do niego się zgłaszają. Po raz kolejny tam, gdzie policja jest bezradna, do akcji wkraczają detektywi. Poszukują zaginionych, śledzą niewiernych małżonków, rozwiązują często błahe na pozór, a w rzeczywistości trudne ludzkie problemy.