Dziś "Tele Tydzień", najpopularniejszy tygodnik z programem telewizyjnym ogłosił nominacje do XVII edycji TeleKamer. W tym roku widzowie mogą głosować na swoich faworytów w 10 kategoriach. Plebiscyt zakończy się 23 stycznia 2014 roku. Podczas wielkiej gali, która odbędzie się 3 lutego zostaną przyznane aż dwie nagrody specjalne, które otrzymają Krzysztof Ziemiec i "Magazyn Ekspresu Reporterów".

Reklama

Wśród walczących o TeleKamerę 2014 znaleźli się m.in. Agnieszka Dygant i Joanna Moro uznane jako "aktorki roku", Tomasz Karolak i Krystian Wieczorek docenieni jako "aktorzy roku", Agnieszka Chylińska i Ewa Wachowicz walczące o miano "najlepszego jurora" seriale "Rodzinka.pl" i "Lekarze" oraz programy rozrywkowe "The Voice of Poland", "Tylko muzyka. Must be the Music".

Widzicie już zwycięzców? Jeśli nie, to zobaczcie pełną listę nominowanych do TeleKamer 2014:

Aktorka:

- Kamilla Baar

- Agnieszka Dygant

- Karolina Gorczyca

- Joanna Moro

- Katarzyna Zielińska

Zobacz także

Aktor:

- Szymon Bobrowski

- Marek Bukowski

- Tomasz Karolak

- Antoni Pawlicki

- Krystian Wieczorek

Serial:

- "Anna German"

- "Czas honoru"

- "Lekarze"

- "rodzinka.pl"

- "To nie koniec świata!"

Tak wyglądała gala TeleKamery 2013:

[CMS_PAGE_BREAK]

Osobowość telewizyjna:

- Katarzyna Dowbor

- Magda Gessler

- Agata Młynarska

- Michał Olszański

- Tadeusz Sznuk

Prezenter informacji:

- Jarosław Gugała

- Jarosław Kuźniar

- Maciej Orłoś

- Beata Tadla

- Andrzej Turski

Prezenter pogody:

- Agnieszka Cegielska

- Marek Horczyczak

- Jarosław Kret

- Marzena Sienkiewicz

- Marzena Słupkowska

Komentator Sportowy:

- Przemysław Babiarz

- Mateusz Borek

- Jacek Laskowski

- Sergiusz Ryczel

- Tomasz Smokowski i Andrzej Twarowski

Juror:

- Baron i Tomson

- Agnieszka Chylińska

- Michał Malitowski

- Michel Moran

- Ewa Wachowicz

Program rozrywkowy:

- "Dzięki Bogu, już weekend!"

- "Mam talent!"

- "Tylko muzyka. Must be the Music"

- "Sąsiad na widelcu"

- "The Voice of Poland"

Serial paradokumentalny

- "Dlaczego ja?"

- "Malanowski i partnerzy"

- "Szkoła życia"

- "W-11 Wydział śledczy"

- "Wawa non stop"

Reklama

Tak wyglądała gala TeleKamery 2013: