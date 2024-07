Pod koniec lipca Klaudia Gawor nagrywała swój pierwszy teledysk do singla "Lekkość życia bez słów". Klip powstał we współpracy z telewizją MTV jako nagroda za zwycięstwo w "X-Factor" i jest on zapowiedzią solowego albumu młodej Krakowianki.

Teledysk kręcony był m.in. na dachu warszawskiego kina Atlantic, a także w letnich, wakacyjnych plenerach w Warszawie i nad morzem. Jak wyszło? Czy produkcja Klaudii jest lepsza od tej, którą niedawno zaserwowała nam inna finalistka 3. edycji "X-Factor", Kaja Czulewicz? Zobacz: Wielka przegrana X-Factor wraca!

"Lekkość życia bez słów" w tym tygodniu zawita do stacji radiowych i na antenę MTV Polska.

A tak wyglądało kręcenie zdjęć do jednej ze scen do nowego klipu Klaudii Gawor: