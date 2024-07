Wiosną Justyna Steczkowska wydała płytę "XV", która jest retrospektywą jej dotychczasowej kariery. Na krążku znalazły się największe przeboje artystki w nowych alternatywnych aranżacjach. Wydawnictwo zachwyca niebanalną oprawą graficzną oraz pięknymi artystycznymi klipami promującymi album.

Jakiś czas temu w sieci pojawił się najnowszy obraz nawiązujący do płyty "XV". Producencka grupa "Panów trzech" stworzyła alternatywną wersję teledysku to utworu „Ukołysze nas sitowie”. Odważny klip opowiada historię, która ukazuje intensywne uczucie między dwoma mężczyznami. Produkcja spotkała się już z aprobatą Steczkowskiej, która jest uważana przez środowisku homoseksualistów za ikonę:

- Bardzo dziękuję twórcom, a także głównym bohaterom za to, że podjęli się tak odważnej produkcji na własną rękę. Gratuluje!!! - napisała gwiazda na swoje stronie internetowej.

Justyna Steczkowska jest kolejną gwiazdą, po Dodzie, Renacie Dancewicz i Edycie Górniak, która w naszym kraju aktywnie popiera gejów. To nie pierwszy raz kiedy artystka pokazuje, że zależy jej na fanach ze społeczności LGBT. W 2008 roku wokalista uznała fanowski teledysk o podobnej tematyce do do piosenki "Wracam do domu", za swój oficjalny klip. A w 2010 roku z klipem "Kim tu jestem" przedstawiającym miłość gejowską wygrała festiwal Eurowizji w Moskwie.

Zobaczcie alternatywną wersję teledysku do piosenki „Ukołysze nas sitowie”:

