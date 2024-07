Boski Enrique Iglesias wraca! Właśnie do sieci trafił najnowszy klip latynoskiego gwiazdora do singla "I'm A Freak". Teledysk promuje album "Sex + Love", który do sklepów trafi w tym miesiącu.

Reklama

W klipie piosenkarza osaczają seksowne prostytutki, które próbują zwrócić na siebie uwagę swoimi półnagimi ciałami. Iglesias śpiewa o tym, że chciałby je "pieprzyć", bo są uzależniające jak narkotyki. Oprócz tego Enrique wykorzystał też ulubiony motyw Miley Cyrus czyli "twerking". Akcja toczy na szalonej imprezie, która szybko z domu przenosi się na zewnątrz.

To kolejny klip, w którym Enrique pokazuje pazura. Lubicie jak jest niegrzeczny?

Zobacz: "Mam małego. Mam problem z kupnem prezerwatyw"

Zobacz także

Reklama

Plan nowego klipu Margaret: