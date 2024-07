Backstreet Boys oficjalnie nigdy nie ogłosili rozwiązania, dlatego co jakiś czas próbują ponownie zaistnieć na rynku muzycznym. W sieci właśnie pojawił się nowy klip boysbandu do singla "In a World Like This", zwiastującego ich nowy album, który ukaże się 30 lipca. Zobaczcie jak bardzo zmienili się AJ Howie, Nick, Kevin, Brian.

