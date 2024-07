Dziś odbyła się premiera nowego teledysku Agnieszki Chylińskiej do utworu "Kiedy przyjdziesz do mnie". Kompozycja jest pierwszym materiałem wydanym przez wokalistkę od czasu nagrania albumu "Modern Rocking". Płyta była zaskoczeniem dla wszystkich - drapieżna do tej pory Chylińska założyła szpilki, sukienkę i zaczęła śpiewać pop. Zaskarbiła tym sobie nowych fanów, ale sprawiła też, że odwrócili się od niej ci, którzy byli przyzwyczajeni do rockowego brzmienia gwiazdy.

Prawdopodobnie z myślą o starszych fanach Chylińska nagrała nowy teledysk. Wideo jest zupełnie inne od tych, które mogliśmy oglądać ostatnio w jej wydaniu.

W wideo Agnieszka, ubrana w długą, czarną suknię, leży uwięziona na dnie studni. Dookoła rozlewa się tajemnicza, czarna maź. Chylińska walczy, by wydostać się na zewnątrz. Całość jest mroczna, tak jak za czasów o.n.a.

Tęskniliście za taką Agą?

