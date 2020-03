Teatr w domu? To możliwe! Teatr im. Juliusza Słowackiego zaprasza na spektakl online "Fantazja o Ludwiczku"

Pandemia koronawirusa sprawiła, że niestety wiele teatrów musiało zamknąć swoje placówki na czas narodowej kwarantanny. Wśród nich znalazł się krakowski Teatr im. Juliusza Słowackiego. Wydawało się, że w tym trudnym czasie Polacy będą musieli zapomnieć o kulturze wyższej przynajmniej na kilka tygodni czy nawet miesięcy - ale nic z tych rzeczy! Teatr im. Słowackiego postanowił pójść o krok dalej i wyjść naprzeciw oczekiwaniom widzów.

Już w najbliższy piątek wypada Światowy Dzień Teatru. Tego dnia zaplanowano spektakl "Fantazja o Ludwiczku" na deskach tego teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, który z oczywistych względów nie odbędzie się w tradycyjnej formie. Za to spektakl będzie mógł obejrzeć dosłownie każdy internauta! Jak to możliwe?

Spektakl "FANTAZJA O LUDWICZKU" będzie można obejrzeć online na Facebooku w piątek 27 marca o godzinie 20:00. Link znajduje się tutaj. Skorzystacie? Bo my z pewnością tak!

FANTAZJA O LUDWICZKU - premiera, która się nie odbyła

IX Symfonia d-moll op 125. znana także jako Symfonia radości. Korona i synteza całego życia i twórczości Ludwiga van Beethovena. Cierpiący, zmagający się z losem i ze światem kompozytor wyraża w niej ideę ogólnej miłości i braterstwa, wiarę w lepsze jutro. Wyraża pewność, że walka – choćby najcięższa – skończyć się musi (i skończy się) zwycięstwem. W chwili gdy temat Ody do Radości ma się zjawić po raz pierwszy, orkiestra milknie niespodziewanie. Zalega cisza. Nadaje to wejściu chóru charakter tajemniczy i boski. Muzyka wstępuje w serca z coraz większą pewnością siebie. To podbój, wojna wydana cierpieniu. Oda jest odpowiedzią na wszystko, co ciemne w naszej rzeczywistości.

Tekst i reżyseria: Daniel Malchar, Rafał Szumski

Wideo, multimedia i produkcja muzyczna: Paweł Penarski

Scenografia i kostiumy: Rafał Szumera

Choreografia: Aleksander Kopański

Opracowanie muzyczne: Daniel Malchar

Produkcja: Oliwia Kuc

Będziecie oglądać? Zapowiada się niesamowicie!

Taka inicjatywa to wspaniały pomysł Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W sztuce online zagrają: Ewelina Cassette, Karolina Kamińska, Karolina Kazoń, Alina Szczegielniak, Tomasz Międzik, Daniel Malchar, Antoni Milancej i Rafał Szumera.