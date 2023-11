Cezary Olszewski zmarł nagle przed Wszystkimi Świętymi. Tancerz został znaleziony martwy na terenie jednego z hoteli w Ostrołęce. Na pogrzebie nie zabrakło tłumów, a wśród nich pojawił się nawet Rafał Mroczek. Po nabożeństwie głos postanowił zabrać przyjaciel tancerza — po jego przemowie ciężko było powstrzymać łzy.

Cezary Olszewski odszedł nagle 28 października. Ciało tancerza zostało znalezione na terenie jednego z hoteli w Ostrołęce. Lekarz stwierdził, że prawdopodobną przyczyną śmierci tancerza był udar mózgu. W sobotę, 4 listopada odbył się pogrzeb Cezarego Olszewskiego, na którym pojawiły się tłumy, w tym znane nazwiska ze świata show-biznesu. Uroczystości pogrzebowe zmarłego 42-latka trwały dwa dni, w piątek odmówiono różaniec w intencji zmarłego, a następnego dnia rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe.

Na pogrzebie głos postanowił zabrać przyjaciel Cezarego Olszewskiego, który podsumował jego życie w pięknych słowach. Mężczyzna zdradził również, że tancerz pomimo kariery i sukcesu nigdy nie zapomniał o swoich bliskich.

Niezwykle otwarty, towarzyski, uczynny, miał niesamowity dar zjednywania sobie ludzi. Czarka chciało się znać i z nim przebywać, tak było od najmłodszych lat. Sukcesy w tańcu przeniosły Czarka do stolicy, dzięki udziałowi i zwycięstwu w ''Tańcu z Gwiazdami'' stał się rozpoznawalny w kraju, a nawet poza nim. Ostrołęka oszalała na punkcie Czarka! Przez kilka lat przyciągał nas przed telewizory, dał ogrom emocji, radości, dumy i zachwytu. Najpiękniejsze jest to, że nie zapomniał o nas tutaj, o swoich bliskich i gromadce tancerzy z Ostrołęki. To był nadal nasz Czarek...

— powiedział przyjaciel zmarłego tancerza.