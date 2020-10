Te modne sandały na lato 2020 wyszczuplają i wydłużają nogi, a są ultrawygodne! Oto największe hity Instragrama

Marzysz o długich nogach jakie ma Anja Rubik czy Magdalena Frąckowiak? Najlepszym rozwiązaniem będą oczywiście sandałki w kolorze nude na szpilce - same jednak doskonale wiemy, że takie buty nie są najwygodniejsze na świecie. Na jakie buty w takim razie zdecydować się tego lata? Proponujemy wam... modne sandały na koturnie! Przeszukaliśmy wiele sieciówek, aby znaleźć jeden ideał. Nie udało nam się znaleźć jednego, znaleźliśmy aż pięć! Oto nasze propozycje modnych sandałów na koturnie - większość z nich jest dostępna na wyprzedaży, a ceny zaczynają się już od...

Modne sandały espadryle od marki STEVE MADDEN

Modne sandały espadryle od marki STEVE MADDEN dostępne są teraz na eobuwie.pl za 349 złotych (wcześniej 409 złotych). Sandałki te mają 8,5-centymetrowy koturn, jednak zaskakująco stabilny. Jeśli na co dzień nie chodzisz w szpilkach, ten model będzie dla ciebie najlepszą alternatywą.

Modne sandały espadryle STEVE MADDEN, eobuwie.pl

Pepe Jeans i stylistyka hippie? Te modne sandały na koturnie to hit!

A co powiecie na sandały - espadryle marki PEPE JEANS? My totalnie się w nich zakochaliśmy - kojarzą nam się z klimatami hippie i boho. Załóż je do kwiecistej sukienki maxi lub do szerokich kulotów. Są tak piękne, że musimy je mieć! Kosztują 389 złotych.

Modne sandały-epadryle PEPE JEANS

Maksymalnie wydłużające nogi sandały na wysokim koturnie od DeeZee

A co powiesz na nieco wyższe sandały marki DeeZee? Wysoki - bo aż 12,5-centymetrowy koturn - maksymalnie wydłuży twoje nogi. Model ten jest nadal dostępny za 119,99 zł.

Sandały na wysokim koturnie od DeeZee, Eobuwie.pl

Modne sandały Wrangler w kolorze twojej skóry

To nie koniec naszych sandałowych propozycji. Marka Wrangler przedstawia bardzo wygodne i bardzo modne sandały na koturnie za 249 złotych. Dlaczego naszym zdaniem są hitem? Ponieważ wykonane są z materiału w kolorze twojej skóry. To właśnie ten trik sprawi, że twoje nogi będą optycznie wydawały się jeszcze dłuższe!

Sandały WRANGLER, 249 zł

Modne sandały z plecionką i na koturnie

Jeszcze niedawno kosztowały 209 złotych, teraz mogą być wasze za jedyne 169 złotych. Dobrze wyważony 9,5-centymetrowy koturn w połączeniu z piękną żółcią i plecionymi detalami to strzał w dziesiątkę. O charakterze butów decyduje również ozdoba - złoty metal! Codzienna, wygodna propozycja w dobrym stylu. Zgadzacie się?