Te paznokcie hybrydowe rządzą na Instagramie! Oto 5 szałowych propozycji, które bez trudu zrobisz sama

Paznokcie hybrydowe od kilku lat są absolutnym numerem jeden wśród kobiet. Coraz więcej Pań decyduje się na ich samodzielne wykonanie. Produkty są ogólnie dostępne, a wszystkiego można nauczyć się korzystając np.: z poradników czy filmów instruktażowych. Oczywiście każda z nas przed stylizacją paznokci staje przed ogromnym wyzwaniem - na jaki wzór tym razem się zdecydować? Z tego względu spieszymy Wam z pomocą! Zobaczcie, jakie paznokcie królują aktualnie na Instagramie! Wybraliśmy takie, które są modne i proste w wykonaniu, tak, aby każda z Was mogła je zrobić w domu!

Te paznokcie hybrydowe rządzą na Instagramie! Są piękne i bez trudu zrobisz je sama!

1. Louboutin nails

Paznokcie w stylu Louboutin, to dwukolorowe zdobienie paznokci, inspirowane kultowymi szpilkami. O takim sposobie malowania paznokci usłyszeliśmy już 2011 roku, a teraz po latach znów wraca do łask! Na Instagramie znajdziecie mnóstwo inspiracji pod hashtagiem #louboutinnails. Wystarczy pomalować swoje paznokcie na czerwono od spodu, a górę na wybrany przez siebie kolor - Instagramerki najczęściej wybierają czarny. Same zobaczcie, jak pięknie prezentuje się taki manicure!

2. Matte nails

Paznokcie matowe rządzą w tym sezonie! Zapomnijcie o połysku, jeśli chcecie być na topie. Taka stylizacja paznokci jest niezwykle prosta - wystarczy wykonać zwykły manicure hybrydowy, a na koniec zamiast topu z połyskiem wybrać po prostu top matowy. Efekt jest przepiękny, a w tym roku - bardzo modny! Instagram zalała prawdziwa fala #mattenails!

3. Egzotyczne wzory

Egzotyczne wzory stały się w tym sezonie bardzo popularne. Widzimy je wszędzie - na ubraniach, torebkach, ale także na paznokciach. Ten trend w tym sezonie zdominował również Instagram. W celu uzyskania wspaniałego efektu takich tropikalnych liści na paznokciu, z pewnością przydadzą nam się stemple, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób, zrobimy wzór o jakim marzymy.

4. Ombre

Paznokcie w stylu ombre wciąż cieszą się ogromną popularnością - także na Instagramie. Aktualnie na topie są pastele i cukierkowe kolory. Inspiracje znajdziecie pod hashtagiem #pastelombre!

5. Neon nails

Jeśli jednak pastelowe kolory Was nie przekonują, to z pewnością spodoba Wam się ta propozycja. Neon na paznokciach jest również jak najbardziej hot - warto jednak zdecydować się na jego wersję matową, tak jak tysiące Instagramerek! Zrezygnujcie z połysku i cieszcie się kolejnym fantastycznym paznokciowym trendem!

Czy wśród tych propozycji znalazł się jakiś Wasz ulubieniec? Jeśli nie, może warto się do nich przekonać. Te propozycje rządzą na Instagramie - niech zatem zagoszczą również na Twoich paznokciach!