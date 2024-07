Nowy Rok to Nowa Ty! W nowym roku 2018 spełnij swoje pielęgnowane od dawna postanowienia o metamorfozie – aby nie tylko wyglądać, ale też czuć się wyjątkowo! Eksperci Kliniki Promedion polecają najbardziej pożądane zabiegi – prawdziwe hity medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.

Kształtne piersi jak u Beyonce

Przez wiele lat mały biust był największym kompleksem piosenkarki. Nic dziwnego, że zdecydowała się na lekką metamorfozę, dzięki której jej piersi stały się nie tylko pełniejsze, ale też znacznie bardziej jędrne, przy jednoczesnym zachowaniu naturalnego wyglądu i kształtu.

Zabieg korekcji biustu poleca dr n. med. Małgorzata Chomicka-Janda, specjalista chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej z ponad 20-letnim doświadczeniem. Wielokrotnie nagradzana „Laurem Pacjenta” za doskonały kontakt z pacjentem:

– O zabiegu powiększania piersi marzą nie tylko kobiety, które z natury mają mały biust, a także mamy, które zakończyły okres karmienia i nie są zadowolone z wyglądu swoich piersi. Czasami marzenia te pozostają niezrealizowane latami… Spełnij je, bo jędrne i kształtne piersi o idealnej wielkości wpływają nie tylko na estetykę – najważniejsze jest to, co potwierdzają wszystkie pacjentki, a mianowicie, że dzięki nim czujesz się pewniejsza siebie i bardziej atrakcyjna. Implanty powinny być indywidualnie dopasowane kształtem i wielkością do sylwetki. Nowoczesne implanty firmy Allergan, stosowane w Klinice Promedion, są objęte dożywotnią gwarancją ze względu na wysokiej jakości materiały, z których zostały wykonane. Bezpieczeństwo pacjentki jest tutaj najważniejsze.

Zgrabny nos jak u Blake Lively

Gwiazda „Plotkary” wcale nie urodziła się z małym, zgrabnym noskiem, jaki możemy teraz u niej podziwiać. Na początku jej kariery jej nos był znacznie grubszy zarówno u nasady, jak i na końcu. Pierwszą operację zmieniającą jego wygląd Blake Lively przeszła ponad 10 lat temu, a od tamtej pory zdążyła ich zrobić już przynajmniej 4. Efekt? Wąski nos z lekko wymodelowanymi skrzydełkami, nadający całej twarzy młodzieńczy wygląd.

Zabieg zmniejszania nosa poleca dr Maciej Charaziński, jeden z najbardziej doświadczonych chirurgów plastyków w Polsce, który rocznie wykonuje ponad 100 operacji nosa:

– Wygląd nosa chyba najbardziej wpływa na rysy twarzy. Zbyt duży zaburza ich harmonię, a garbaty je wyostrza. Nic więc dziwnego, że dla wielu gwiazd operacja nosa jest zabiegiem nr 1! Ty też możesz cieszyć się jego perfekcyjnym kształtem – pamiętaj jednak, że Twoje wyobrażenie (np. nos jak u Nicole Kidman) nie zawsze najlepiej sprawdzi się w praktyce. Planując tę precyzyjną operację, chirurg plastyk musi uwzględnić, niczym artysta, proporcje Twojej twarzy, wielkość i kształt Twoich oczu i ust, a nawet budowę podbródka czy szyi – dopasowując do nich „nowy” nos. Oddając się w ręce doświadczonych chirurgów z Kliniki Promedion, masz gwarancję uzyskania nosa, który idealnie podkreśli Twoją urodę!

45 minut, 10 lat mniej – jak u Julii Roberts!

Uwierzycie, że na zdjęciu po lewej Julia Roberts ma 4 lata mniej niż na zdjęciu po prawej stronie?! Lwia zmarszczka między brwiami sprawia, że aktorka wygląda starzej i nadaje twarzy zmęczony wygląd. Na najbardziej aktualnych zdjęciach Julia znowu wygląda wspaniale: z gładkim czołem, ze spłyconymi zmarszczkami mimicznymi i pięknymi, wielkimi oczami, bez opadających powiek. Super!

East News

Zabiegi odmładzające poleca lek. med. Anna Płatkowska-Szczerek, specjalista medycyny estetycznej, która medycynę estetyczną łączy też z leczeniem chorób dermatologicznych:

– Nowy Rok to nowe postanowienia, także urodowe! Te zabiegi pod choinką powinna znaleźć każda kobieta, która marzy o młodszym, weselszym i bardziej wypoczętym wyglądzie twarzy. Klinika Promedion proponuje trzy hity medycyny estetycznej, dzięki którym spektakularny efekt uzyskasz w trakcie zaledwie 45-minutowej wizyty! Kwas hialuronowy pozwoli wypełnić bruzdy nosowo-wargowe, biegnące od skrzydełek nosa do kącików ust oraz nawilżyć i wypełnić usta. Zmarszczki mimiczne, w tym lwią zmarszczkę nadającą twarzy groźny wygląd, zniwelujemy przy pomocy toksyny botulinowej, a ekspresowy efekt rozświetlenia, wygładzenia i nawilżenia skóry zapewni zabieg Geneo o silnym działaniu rewitalizującym.

Klinika Promedion to jedna z najnowocześniejszych klinik chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej w Polsce. Wszystkie zabiegi wykonywane są przez zespół doświadczonych lekarzy – chirurgów plastyków i specjalistów medycyny estetycznej – przy zachowaniu najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa. Zadowolenie pacjentów – zarówno z efektów przeprowadzanych zabiegów, jak i całościowej opieki – jest dla całego zespołu najważniejsze. Polecamy!

Więcej informacji znajdziesz na: Klinikapromedion.pl

