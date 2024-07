Upadek Magdy Gessler podczas jednego z odcinków "Kuchennych rewolucji" stał się hitem internetu. W przeciągu kilku dni powstało wiele memów przedstawiających niemiłą niespodziankę jaka przytrafiła się gwieździe w jednej z restauracji. My znaleźliśmy filmik, na którym powypadkowe jęki restauratorki zostały wplecione w przebój Taylor Swift ""I Knew You Were Trouble".

