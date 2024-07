Za Tatianą Okupnik od kilku lat ciągnie się nieudany cover piosenki Adele "Skyfall". Artystka wielokrotnie musiała się z tego tłumaczyć, jednak zła sława nie daje za wygraną, choć wokalistka dobrze wspomina swój występ. Przypomnijmy: Okupnik o "Skyfall": Były bisy. Szef zespołu mnie do tej pory przeprasza

Reklama

Wczoraj gwiazda pochwaliła się za to kolejnym coverem, tym razem do największego świątecznego hitu "Last Christmas". Artystka nagrała nieco lżejszą wersję, która przypadła do gustu jej fanom. Trzeba przyznać, że słucha się tego z wielką przyjemnością. Jednak czy fani nieśmiertelnego przeboju będą w stanie przyjąć taką wersję? Przy okazji premiery Tatiana złożyła wszystkim oryginalne życzenia:

Życze Wam radosnych Świąt w gronie bliskich. Nacieszcie się sobą i odpocznijcie. Nie narzekajcie na pakowanie, podpisywanie, ciocię Klocię, wujka Telesfora, Babcię Bogusię. Oby na Waszym stole nie zabrakło makiełków/makiełek zwał jak zwał... Obym nie tylko ja z tą paćką musiała się męczyć. Doceńcie karpia pełnego ości, zmywanie po kolacji wigilijnej. W tym roku nie u mnie więc juhuuuuuuu nawet nie będę niczego do zmywarki wkładać. W związku z tym, że z pewnością w rozgłośniach radiowych nie usłyszeliście jeszcze w tym roku ani oryginalnej wersji ani coveru tego utworu załączam go chichocząc świątecznie - pisze (pis. oryginalna)

My jesteśmy na tak.

Zobacz: Okupnik chce ratować swoje małżeństwo. Pomoże jej w tym koniec X-Factora

Zobacz także

Reklama

Tatiana Okupnik i inne gwiazdy w X-Factor: