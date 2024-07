Tatiana Okupnik pojawiła się w Gdańsku, podczas akcji "Cała Polska Śpiewa Kolędy". Artystka, której włosy są czarne jak heban, postanowiła, że ubierze się całkowicie na czarno.

Zobaczcie więcej zdjęć stylizacji Tatiany Okupnik

Kolorystyczny total look jest wciąż na czasie, ale w jej wykonaniu wypadł wbrew pozorom - blado. Gwiazda miała na sobie czarne kozaki, rajstopy, czarną spódnicę, a do tego golf i skórzane rękawiczki...wszystko było czarne - za czarne. Tatiana Okupnik wyglądała dosyć dziwnie i zbyt "totalnie" jedyne, co się odznaczało, to jej twarz. Hmm...

Zobaczcie więcej zdjęć Tatiany Okupnik: