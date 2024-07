Dziś 23 czerwca, Dzień Ojca. Jak obchodzi go Małgorzata Socha? Aktorka w miesięczniku Pani udzieliła wywiadu, w którym opisała swoje relacje z rodzicami. Socha była późnym dzieckiem, jej tata miał 50 lat kiedy się urodziła, dlatego ciężko było jej złapać z nim kontakt. Tata aktorki był wojskowym i porządek oraz dyscyplina były dla niego najważniejsze, bywał dla małej Małgosi surowy. Potem, kiedy złapali lepszy kontakt okazało się, że tata choruje na Alzheimera...

Niestety, nie ma na to lekarstwa, ale robimy wszystko, żeby był szczęśliwy. Alzheimer to straszna choroba, moim zdaniem najgorsza na świecie, bo zabiera to, co człowiek ma najpiękniejszego, czyli umysł i wspomnienia. Tata dobrze się czuje tylko głowa gdzieś uciekła, zostały oczy - wielkie, bezbronne jak u dziecka. Zabrzmi może banalnie, ale ja naprawdę uważam, że jedyne na co warto w życiu postawić to rodzina. Szybko wiedziałam, że chcę mieć własną. Kiedy przyszła pora na dziecko, zrobiłam wszystko, żeby zostać mamą - powiedziała w wywiadzie dla Pani Małgosia Socha.