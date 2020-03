"Taniec z Gwiazdami": Program zniknie z anteny! Z powodu koronawirusa Polsat zakończył emisję show! 

Kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami" już za nami! Program po raz pierwszy w historii został zrezlizowany bez udziału publiczności, ale pomimo tego w show nie zabrakło wielkich emocji! Sporo wzruszeń wywołał Sylwester Wilk, który głośno przyznał, że w dzieciństwie został adoptowany. Marcin Bosak z kolei na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" pokazał się w specjalnej masce. A Kto zachwycił swoim tańcem i kto pożegnał się z show?

W minionym tygodniu najlepsza była Julia Wieniawa, która tym razem znów dała czadu! Jurorzy byli nią zachwyceni!

Julia Wieniawa jako pierwsza uczestniczka w tej edycji zdobyła 30 punktów od jury!

- Tomasz Oświeciński i Janja Lesar 17 pkt.

- Sylwia Lipka i Rafał Maserak 20 pkt.

- Sylwester Wilki i Hanna Żudziewicz 24 pkt.

- Nicole Bogdanowicz i Kamil Kuroczko 15 pkt.

- Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska 16 pkt.

- Edyta Zając i Michał Bartkiewicz 22 pkt.

- Bogdan Kalus i Lenka Klimentowa 18 pkt.

- Milena Rostkowska Galant i Jacek Jeschke 18 pkt.

- Anna Karwan i Jan Kliment 27 pkt.

- Marcin Bosak i Wiktoria Omyła 14 pkt.

- Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino 30 pkt.

Z programem nikt się nie pożegnał, jednak ze wzgledu na niepokojące informacje dotyczące koronawirusa w Polsce władze Polsatu podjęły decyzję o zakończeniu dalszej emisji programu! Show, w tym samym składzie być może będzie kontynuowane jesienią.

Krzysztof Ibisz w kulisach programu przyznał, że decyzja o zawieszeniu programu zapadła w czasie jego trwania.

Teraz jesteśmy jako ludzie sobie bardzo bardzo potrzebni. Prosze nie wpadajcie w panikę - apelowała Ania Karwan.

To łzy szczęścia bo nie spodziewałam się dziesiątek, a zaraz potem inne łzy… Choć cały dzień apelowałam o to, by był przesunięty ten program. To jest słuszna decyzja. Błagam Was, zostajemy w domu - apeluje Julia Wieniawa. - Podświadomie czułam, że ten odcinek to jakby finałowy, bo to co się dzieje w kraju jest niespodziewane i nowe.