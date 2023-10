Edyta Zając została zwyciężczynią XI edycji programu "Taniec z gwiazdami", emitowanego w telewizji Polsat. Piękna modelka oprócz kryształowej kuli otrzymała również nagrodę pieniężną - 100 tys. złotych! Jak przyznała, ma już pewne plany, na które przeznaczy część wygranej. Jednym z nich jest prezent dla jej tanecznego partnera, Michała Bartkiewicza.

Postanowiliśmy spytać Edytę Zając, co takiego planuje sprezentować tancerzowi. Okazało się, że Michał już doskonale wie, co to jest - gwiazda już wcześniej powiedziała mu, że jeśli uda im się wygrać "Taniec z gwiazdami", to otrzyma od niej prezent. Gwiazda uchyliła nam rąbka tajemnicy w tym temacie!

