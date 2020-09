"Taniec z gwiazdami" 2020: Kto pożegnał się z programem? Emocji nie brakowało!

"Taniec z gwiazdami" to nadal jeden z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych. W pierwszym odcinku, po przerwie związanej z kwarantanną, z programem musieli pożegnać się Tomasz Oświeciński i Wiktoria Omyła. W 4. odcinku "Tańca z gwiazdami" emocji nie brakowało! Tym razem gwiazdy odsłoniły swoje największe tajemnice! Anna Karwan opowiedziała o swojej dramatycznej przeszłości, Sylwia Lipka poruszyła temat lat szkolnych, których nie wspomina dobrze, a Julia Wieniawa po raz pierwszy odsłoniła się tak bardzo! Co jeszcze wydarzyło się w 4. odcinku "Dancing with the stars"?

Kto zachwycił jurorów w 4. odcinku "Taniec z gwiazdami"?

Gwiazdy w 4. odcinku "Taniec z gwiazdami" opowiadały o swoim domu rodzinnym. Nicole Bogdanowicz zabrała Kamila Kuroczko do swojego rodzinnego domu, gdzie jej mama opowiedziała o ogromnej determinacji, jaką miała jej córka, aby zostać aktorką. Julia Wieniawa wyznała, że wychowała się w dwóch domach. Aktorka zdradziła, że jej planem B, gdyby nie została aktorką, był zawód instruktorki jazdy konnej. Gwiazda serialu "Zawsze warto" dodała, że po raz pierwszy aż tak się otworzyła publicznie i powiedziała:

Dzieci z rozbitych małżeństw nie mają lekko. Jak byłam mała nie było łatwo jeździć od mamy do taty. Mimo dwóch domów, rozbitej rodziny jestem ogromną szczęściarą.

Z kolei Mikołaj Jędruszczak zabrał Sylwię Madeńską do swojego rodzinnego domu, gdzie pokazał jej też korty tenisowe, na których stawiał swoje pierwsze kroki z rakietą. Mężczyzna przyznał też, że trzy lata temu odeszła jego mama, co początkowo było dla niego wyjątkowo trudne. Walca, którego zatańczył Mikołaj Jędruszczak zadedykował właśnie swojej mamie.

A jak jurorzy ocenili uczestników w 4. odcinku "Tańca z gwiazdami"?

Tak prezentowała się punktacja w 4. odcinku "Taniec z gwiazdami"!

Najwięcej punktów w tym odcinku otrzymali Sylwester Wilk i Hanna Żudziewicz, a najniższe noty trafiły do Bogdana Kalusa i Lenki Klimentowej. A to pełna punktacja:

Nicole Bogdanowicz i Kamil Kuroczko - 20 punktów.

Sylwester Wilk i Hanna Żudziewicz - 30 punktów.

Milena Rostkowska - Galant i Jacek Jeshke - 19 punktów.

Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino - 25 punktów.

Bogdan Kalus i Lenka Klimentowa - 17 punktów.

Sylwia Lipka i Rafał Maserak - 20 punktów.

Edyta Zając i Michał Bartkiewicz - 25 punktów.

Anna Karwan i Jan Kliment - 27 punktów.

Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska - 22 punktów.

Na koniec programu tuż przed przeczytaniem decyzji widzów Sylwester Wilk poprosił o mikrofon i powiedział, że ze względów zdrowotnych musi opuścić program.

Decyzja jest taka, że ja nie założę protezy przez najbliższe 4 tygodnie. Z tego miejsca chce odejść z wielkim żalem. Niestety muszę opuścić program z powodów zdrowotnych. Chce podziękować telewizji Polsat za możliwość wystąpienia w programie, wszystkim uczestników, jury, mojej dziewczynie Julce, rodzicom. - powiedział Sylwester Wilk

Tym samym z programu odeszli Sylwester Wilk i Hanna Żudziewicz.

Najbardziej wzruszającym występem w 4. odcinku "Tańca z gwiazdami" 2020 okazał się taniec Sylwestra Wilka i Hanny Żudziewicz.

Anna Karwan i Jan Kliment zostali mocno skrytykowani przez Iwonę Pavlović, której nie spodobała się rama w tangu, poza tym jurorzy nie mieli zastrzeżeń.

