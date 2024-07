Antoine Griezmann, 25-letni napastnik reprezentacji Francji wyrasta na największą gwiazdę Euro 2016. 25-letni przystojniak, strzelec dwóch bramek w półfinałowym meczu przeciwko Niemcom, stał się we Francji bohaterem! Media zachwycają się zarówno jego grą, jak i tym jak cieszy się ze zdobytego gola. I rzeczywiście, jego taniec po zdobyciu bramki - tzw. cieszynka, jest dość charakterystyczny.

Taniec wzbudził duże emocje u fanów, w sieci krąży wiele przeróbek cieszynki z boiska. W końcu sam Griezmann postanowił się z niego wytłumaczyć. Udowadniając przy okazji, że ma do siebie spory dystans.

A sam taniec skopiował z teledysku kanadyjskiego rapera Drake - "Hotline Bling". Tak wygląda w oryginale.

Podoba Wam się taniec Griezmana? Cała Francja trzyma kciuki, by podczas dzisiejszego spotkania miał jak najwięcej okazji, by go wykonać i wygrać pojedynek z gwiazdą reprezentacji Portugalii - Ronaldo. Pewnie najmocniej jego dziewczyna Erika.

Kim jest dziewczyna Griezmanna?

To 24-letnia Erika Choperena. Według francuskich mediów, piłkarz poznał ją, gdy grał w Realu Sociedad. Erika pochodzi z Kraju Basków. 8 kwietnia urodziła im się córeczka Mia.

Oboje raczej strzegą swojej prywatności. Erika wraz z córeczką będą zapewne najmocniej kibicować Antoine’owi podczas dzisiejszego meczu.

Erika to jedna z najgorętszych francuskich WAGs:

Tak wyglądał Antoine Griezmann rok temu. Pozoba się Wam z blond czubem?