Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski już w listopadzie zostaną rodzicami. Ale tylko nam aktorka serialu "Druga szansa" opowiada o tym, jaki jest sekret ich udanego związku.

Trzeba być wyczulonym na tego drugiego człowieka, patrzeć jak się czuje czy jest zmęczony, czy czegoś mu nie potrzeba. Jeżeli to działa w dwie strony, to związek ma szansę na to, żeby był harmonijny - zdradza gwiazda Party.pl.