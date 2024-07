Wszyscy zachwycają się idealną figurą aktorki, która za nieco ponad trzy miesiące zostanie mamą. Jaki jest sekret Tamary Arciuch?

Kiedy Tamara Arciuch urodzi trzecie dziecko?

Nastolata!”, tak na Instagramie podpisał ostatnio zdjęcie swojej partnerki Bartek Kasprzykowski. Faktycznie, Tamara Arciuch wygląda teraz spektakularnie, pomimo że pracuje po kilkanaście godzin dziennie na planach seriali „M jak miłość” oraz „Druga szansa”. W obu serialach wszyscy bardzo śpieszą się, by nakręcić wszystkie sceny, ponieważ aktorka już w połowie września planuje odejść na urlop, by przygotowywać się do porodu.

Pod koniec szóstego miesiąca ciąży mama po czterdziestce – Tamara Arciuch wygląda perfekcyjnie! Co robi, aby utrzymać formę? Jak udało nam się dowiedzieć, do aktorki dwa razy w tygodniu przyjeżdża trenerka, która opracowała dla niej zestaw ćwiczeń. Do tego Arciuch ma specjalne menu: je warzywa i owoce (np. bób, pomidory truskawki), na które jest aktualnie sezon. Unika też nabiału i jajek, na które jest uczulona. Tamara musi być w formie, bo planuje szybki powrót do pracy i nie może sobie pozwolić na zrzucanie kilogramów po porodzie (zobacz: Jak dbać o siebie, będąc w ciąży?).

"Tamara rodzi w grudniu, a już w styczniu chce wrócić do pracy i wierzy, że uda jej się zrealizować ten plan", zdradza „Party” jej znajoma.

Tamara Arciuch już niedługo urodzi trzecie dziecko!

Tamara Arciuch wygląda świetnie!

