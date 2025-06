Małgorzata Trzaskowska zarysowuje zdecydowaną i pełną zaangażowania wizję roli Pierwszej Damy. Żona Rafała Trzaskowskiego, jeśli jej mąż wygra w drugiej turze wyborów prezydenckich, chciałaby postawić na realną pomoc kobietom, walkę o ich prawa, zdrowie, dostęp do rzetelnej informacji i lekarzy. Z zaangażowaniem mówi również o edukacji dzieci, ich zdrowiu psychicznym oraz potrzebie wspierania seniorów, podkreślając, że osobiste doświadczenia tylko wzmacniają jej determinację do działania.

Małgorzata Trzaskowska nie pozostawia wątpliwości co do swojej wizji roli Pierwszej Damy. W rozmowie z "Super Expressem" podkreśliła, że nie zamierza być jedynie symboliczną postacią u boku prezydenta. Wręcz przeciwnie – zapowiada aktywne działanie na rzecz kobiet i konkretnych społecznych inicjatyw. Jej słowa jasno wskazują, że chce być Pierwszą Damą zaangażowaną, wspierającą i obecną tam, gdzie potrzeba realnej pomocy.

Małgorzata Trzaskowska jasno deklaruje, że prawa kobiet będą dla niej priorytetem. Jak podkreśla, jest osobą aktywną, która nie boi się wyzwań i chętnie wychodzi z inicjatywą. Chce, by rola Pierwszej Damy była realnym wsparciem dla kobiet w Polsce. W jej wizji Pierwsza Dama ma nie tylko reprezentować, ale także działać – w sposób konkretny i odczuwalny dla zwykłych ludzi.

Prawa kobiet to dla mnie podstawa! Mój mąż o tym dobrze wie i będzie mnie w tym wspierał. Sami wiele przeszliśmy, nie ukrywamy tego. Straciliśmy dziecko, ja przeszłam raka. To są wszystko doświadczenia, które mobilizują mnie teraz do działania na rzecz innych kobiet mogących mieć podobne problemy. Chcę, aby kobiety w Polsce mogły decydować o swoim życiu i zdrowiu, aby miały dostęp do lekarza i rzetelnej informacji, a przede wszystkim by mogły tym wszystkim nieszczęściom zapobiegać, dlatego m. in. tak bardzo namawiam do badań profilaktycznych

