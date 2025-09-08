Stanisław Soyka odszedł nagle 21 sierpnia 2025 roku w wieku 66 lat. To właśnie tego dnia miał wystąpić podczas festiwalu "Top of The Top Sopot Festival", ale niestety niedługo przed koncertem zasłabł w hotelu w Sopocie i mimo szybkiej pomocy, artysta zmarł. Informacja o jego śmierci dotarła do mediów wieczorem, co spowodowało natychmiastowe przerwanie transmisji z festiwalu w Sopocie.

Ostatnie pożegnanie Stanisława Soyki odbyło się 8 września 2025 roku. Tak chwilę po pogrzebie wygląda jego miejsce spoczynku. Łzy wzruszenia same napływają do oczu.

Pogrzeb Stanisława Soyki

Ceremonia pogrzebowa Stanisława Soyki rozpoczęła się o godzinie 12:00 mszą żałobną w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Alfreda Nobla 16 w Warszawie. O godzinie 14:00 kondukt z żałobnikami przeniósł się na Cmentarz Wojskowy na warszawskich Powązkach, przy ul. Powązkowskiej 43/45, gdzie doszło do złożenia urny w Alei Zasłużonych.

Podczas ceremonii było wiele poruszających momentów. Odczytano między innymi wzruszający list od żony Stanisława Soyki, Ewy Żmijewskiej. Nie zabrakło także pożegnania od synów i wnuka artysty. Na pogrzebie pojawiło się także wiele znanych osobistości ze świata kultury, w tym między innymi Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Monika Olejnik, czy Rafał Bryndal.

Na koniec uroczystości odtworzono zaś ostatnie nagranie z prób artysty w Operze Leśnej, które zostało zarejestrowane na kilka godzin przed jego śmiercią.

Grób Stanisława Soyki

Grób Stanisława Soyki, który znajduje się w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych, po uroczystości pogrzebowej dosłownie utonął w kwiatach. To właśnie ten szczegół od razu rzuca się w oczy. Mnóstwo białych mieczyków, róż, a także kolorowych goździków, słoneczników i anturium - widok naprawdę wzrusza do łez. Spójrzcie, jak dziś wygląda miejsce, w którym spoczął wybitny artysta.

