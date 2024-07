26-letnia Megan Fox, która uznawana jest za jedną z najpiękniejszych kobiet w Hollywood, 27. września urodziła swoje pierwsze dziecko. A niespełna 3 miesiące później gwiazda pojawiła się już na czerwonym dywanie. Aktorka pojawiła się na hollywoodzkiej premierze filmu "This is 40", w bordowej kreacji Rolanda Moureta wyglądała bosko. Świetnie ukryła ewentualnie zaokrąglony po ciąży brzuszek pod falbankami sukienki. Dobry chwyt! Trzeba przyznać, że w tym kolorze i kroju bardzo jej do twarzy. Seksownie i z klasą.

Megan Fox połączyła swoją kreację z popularnym modelem kopertówki Bottega Veneta (ok. 4,300 zł) oraz szpilkami "Pigalle" Christiana Louboutina (ok. 2,800 zł).

Zobacz więcej zdjęć Megan Fox 2,5 miesiąca po porodzie: