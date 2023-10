Roksana Węgiel jest szczęśliwie zakochana, co chętnie pokazuje w sieci. Ostatnio relacjonowała tam kolejną podróż z ukochanym, a teraz pochwaliła się, w jaki sposób Kevin ją rozpieszcza. Taki chłopak to prawdziwy skarb.

Reklama

Roksana Węgiel pokazała prezent od narzeczonego

Chociaż początkowo Roksana Węgiel niechętnie afiszowała się swoim związek, od momentu ogłoszenia zaręczyn regularnie relacjonuje w sieci wspólnie spędzone chwile. Już na pierwszy rzut oka widać, że ona i Kevin są w sobie bardzo zakochani i poważnie traktują to, co ich połączyło.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej Instagram@roxie_wegiel

Pomiędzy licznymi koncertami i projektami Roxie, chętnie wyjeżdżają za granicę dla złapania chociaż chwili oddechu. Mimo to znajdują jeszcze czas na organizację ceremonii, która zbliża się wielkimi krokami. Ostatnio dotarły do nas informacje, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej wyznaczyli datę ślubu i, co ciekawe, nie jest ona wcale odległa.

W tym czasie Kevin staje na wysokości zadania i wciąż zdobywa serce ukochanej. Nie tak dawno oboje relacjonowali, jak Kevin przygotował dla Roxie sok malinowy, a teraz 18-latka pochwaliła się kolejnym prezentem. Pokazała wielki bukiet róż i napisała tajemniczo: "Już wie", oznaczając w relacji narzeczonego.

Roksana Węgiel Instagram@roxie_wegiel

Reklama

Wygląda na to, że Kevin chętnie rozpieszcza ukochaną i obsypuje ją mniejszymi lub większymi podarunkami. Sama Roxie na każdym kroku podkreśla, że świetnie czuje się w jego towarzystwie i odnalazła prawdziwą miłość życia.

Poznaliśmy się przez pracę w studio i w zasadzie można powiedzieć, że była to miłość od pierwszego wejrzenia z obu stron. Nikogo i niczego w życiu nie byłam tak pewna, jak tej relacji. Bardzo mnie wspiera i rozumie. Jest moją bezpieczną przystanią, do której zawsze chcę wracać, kiedy wzbierają fale show-biznesu - wyznała swego czasu.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej Instagram@roxie_wegiel