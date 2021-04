Tak dziś wygląda córka Agaty Mróz. Liliana Olszewska ma już 13 lat. Tylko spójrzcie na jej zdjęcia! 

Dokładnie dziś, 7 kwietnia, Agata Mróz obchodziłaby swoje 39 urodziny. Siatkarka zmarła trzynaście lat temu, pozostawiając ukochanego męża i ich malutką córeczkę, Lilianę. Dziewczynka straciła swoją mamę mając zaledwie kilka miesięcy. Dziś Liliana Olszewska ma już trzynaście lat i coraz bardziej przypomina Agatę Mróz. Tylko spójrzcie na jej zdjęcia publikowane na Instagramie!

Trzynaście lat temu śmierć Agaty Mróz wstrząsnęła wszystkimi. Wszyscy fani siatkarki mocno wierzyli, że lekarzom uda się ją uratować, jednak 4 czerwca 2018 roku nadeszło najgorsze. Agata Mróz walczyła z białaczką i czekała na przeszczep szpiku, który miał uratować jej życie. Kiedy udało się znaleźć dawcę okazało się, że Agata Mróz jest w ciąży. Siatkarka zdecydowała, że urodzi maleństwo, chociaż lekarze ostrzegali ją, że może nie przeżyć porodu.

Jadąc we wrześniu na kwalifikację do przeszczepu szpiku, musiałam rutynowo zrobić test ciążowy. W pierwszej chwili myślałam, że to pomyłka. Zrobiłam drugi test i wynik powtarzał się. Lekarze mówili, że przy moim stanie zdrowia jest to prawie niemożliwe. Zadzwoniłam szybko do męża. Mówię: „Kochanie, usiądź…”. Przestraszył się, bo myślał, że coś złego dzieje się ze mną. „Jestem w ciąży!” Po drugiej stronie krótka cisza i śmiech. Myślał, że to żart. Zadzwoniłam do lekarki, która też była zaskoczona, ale żeby mieć stuprocentową pewność, wysłała mnie na badania. Już miałam wyznaczony termin operacji – 22 listopada. Pojechałam wcześniej na kwalifikację do Katowic po to tylko, żeby powiedzieć: „Niestety, muszę to przesunąć, bo jestem w ciąży”. Komisja lekarska zamarła. Nikt nie był na to przygotowany- mówiła wówczas Agata Mróz.