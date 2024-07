Doda jak mało która gwiazda w Polsce jest bardzo aktywna na swoich profilach w portalach społecznościowych. Piosenkarka uwielbia dzielić się ze swoimi fanami prywatnymi zdjęciami z wakacji, wypadów na miasto czy z najbliższymi u boku. Ostatnio Doda zamieściła mnóstwo fotek z kolacji ze swoją najlepszą przyjaciółką, Anetą Radzimirską. Folder ze zdjęciami podpisała jako:

- Nie ma to jak Margerita z my best friend.

Później zaczęły pojawiać się kolejne fotki Dody i Anety. Nieco bardziej szalone. Zresztą, zobaczcie sami:

chimera