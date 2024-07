Wczoraj wieczorem na scenie amfiteatru im. Michaela Jacksona na warszawskim Bemowie wystąpił tłum gwiazd. Najwięcej emocji, tradycyjnie, wywołał występ Dody. Trzeba przyznać, że gwiazda ze swoją koncertową ekipą dołożyła wszelkich starań by nowe show zachwycało rozmachem i było pełne niesamowitych emocji. Chociaż w zasadzie była to tylko skromna zapowiedź tego co zobaczymy już wkrótce na nowej trasie koncertowej gwiazdy to i tak można było się zachwycić. Aż strach pomyśleć czym zaskoczy nas już wkrótce. Na scenie pojawiły się bajkowe i mitologiczne stworzenia, które od kilku miesięcy bardzo mocno fascynują Dodę. Nie zabrakło oczywiście największych przebojów i piosenek z platynowej płyty "7 pokus głównych".

Jeśli nie oglądaliście show Dody, nic straconego. Poniżej nasza galeria zdjęć z jej popisu scenicznego. Zapraszamy!