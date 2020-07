Tak ciężarna Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" bawiła się na weselu! Jej kreacja robi duże wrażenie!

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" w miniony weekend bawiła się na weselu znajomych! Ciężarna gwiazda "Rolnika..." wybrała przepiękną kreację, którą podkreśliła swój już bardzo duży brzuszek! Wygląda na to, że poród zbliża się wielkimi krokami. Małgosia przy okazji zdradziła, jakie ma zachcianki w ciąży i co królowało w jej menu, podczas weselnego przyjęcia. Zobaczcie!

Małgosia w programie "Rolnik szuka żony" znalazła prawdziwą miłość u boku Pawła Borysewicza. Para jest ze sobą bardzo szczęśliwa i wychowuje już synka, Rysia. Jednak już niedługo ich rodzina się powiększy! Małgosia jest już w zaawansowanej ciąży, a o tym fakcie poinformowała swoich fanów za pośrednictwem Instagrama.

Ostatnio ta urocza para bawiła się na weselu znajomych. Małgosia na tą okazję wybrała długą suknię z motywem zielonych, tropikalnych liści. Podkreśliła nią również swój już bardzo duży brzuszek! Jak przyznała uczestniczka programu "Rolnik szuka żony", to była jej pierwsza impreza, na którą nie założyła szpilek!

To moje pierwsze wesele bez szpilek🙈 (na naszym hasałam w do 2)ale w tej sukience sprawdziło się to idealnie. Rysio był nad nami😴z śliczną ciocia - napisała pod zdjęciami Małgosia Borysewicz.