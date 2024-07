Już niedługo do kin wchodzi nowy film "Czarownica" ("Maleficent") w reżyserii Roberta Stromberga z Angeliną Jolie w roli głównej. Postać grana przez piękną żonę Brada Pitta została wykreowana przez sztab ekspertów. Zaś jej makijażem zajęli się specjaliści marki MAC Cosmetics. To właśnie oni stworzyli niesamowity look złej królowej, który już niedługo trafi do sprzedaży. A co za tym idzie kolekcję kosmetyków dzięki, którym otrzymacie ten nieziemski wręcz efekt.

Reklama

Zobaczcie więcej najnowszych kolekcji kosmetyków do makijażu

W naszej galerii znajdziecie 4 looki - face charts - które zainspirowane zostały Angeliną Jolie i graną przez nią postacią. A poniżej zestaw kosmetyków, którymi wykreujecie te makijaże.

Reklama

W skład kolekcji MAC Maleficent wchodzą:

Lakier do paznokci, cena ok. 71 zł

Sztuczne rzęsy, cena ok. 64 zł

Szminka True love’s kiss, cena ok. 95 zł

Błyszczyk Pro longwear lipglass anthurium, cena ok. 99 zł

Kredka do ust Pro longwear lip pencil kiss me quick, cena ok. 92 zł

Eyeliner Penultimate eye liner rapidblack, cena ok. 88 zł

Kredka do brwi Eye brows fling, cena ok. 73 zł

Puder rzeźbiący Sculpting powder sculpt, cena ok. 105 zł

Puder naturalny Beauty powder natural, cena ok. 119 zł

Korekto Prep + prime highlighter bright forecast, cena ok.100 zł

Paleta cieni do powiek, cena ok. 181 zł

Zajrzyjcie do naszej galerii: