Tadeusz Ross nie żyje. Polityk i aktor miał 83 lata 

Znany włoski kompozytor i dyrygent Ennio Morricone nie żyje. Zmarł 6 lipca 2020 roku w Rzymie w wieku 91 lat. Morricone skomponował muzykę do takich filmów jak: "Misja", "Nietykalni" czy "Dawno temu w Ameryce". Jego muzykę możecie kojarzyć również z takich wielkich filmowych produkcji jak: „Dobry, zły i brzydki”, „Pewnego razu na Dzikim Zachodzie”, „Frantic” i „Cinema Paradiso”. Morricone komponował również piosenki dla takich artystów jak: Gianni Morandi, Paul Anka, Mireille Mathieu. W swoim zawodowym życiu miał okazję współpracować także z Pet Shop Boys, Andreą Bocellim i Stingiem. W 2007 roku Ennio Morricone odebrał Honorowego Oscara za całokształt twórczości. Do 2016 roku sprzedano ponad 70 milionów płyt z jego muzyką. Co ciekawe, w 2012 roku Ennio Morricone był gościem w Polsce. Odebrał medal „Per Artem ad Deum” – wyróżnienie przyznawane przez Papieską Radę do spraw Kultury. Trzy lata wcześniej Morricone był także gościem na Festiwalu Solidarności w Stoczni Gdańskiej w 2009 roku, zorganizowanego w 20. rocznicę upadku komunizmu.