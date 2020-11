Ta baza polskiej marki to zamiennik kultowej bazy pod brokat NYX. Teraz w Rossmannie kosztuje niecałe 9 zł

Odpowiednie przygotowanie powieki to kluczowy etap makijażu oczu. Baza nie tylko eliminuje problem rolowania i ścierania się cieni, ale również podbija ich pigment, a w przypadku brokatu umożliwia w ogóle jego przyklejenie. W kwestii trzymania lśniących drobinek od lat numerem jeden był Glitter Primer marki NYX Professional Makeup, jednak jego zamiennikiem, a wręcz konkurencją jest baza pod brokatowe cienie od Lovely, która jest prawie trzykrotnie tańsza, a teraz w Rossmannie obejmuje ją dodatkowa promocja, przez co można ją znaleźć za niecałe 8,79 zł.

Mat. prasowe

Zamiennik kultowej bazy pod brokat NYX

Baza Glitter Glue Base zamknięta jest w poręcznej tubce, która umożliwia wyciskanie małej ilości produktu. Jest to szczególnie ważne, gdyż niewielka ilość kosmetyku w zupełności wystarczy do pokrycia powiek, przez co baza starcza na bardzo długo. Ma lepką, gęstą konsystencję, na której łatwo równomiernie rozprowadzić cienie, pigmenty i brokat. Świetnie chwyta lśniące drobinki oraz podbija blask metalicznych i perłowych cieni. Utrzymuje makijaż oczu w ryzach do momentu demakijażu i nie podrażnia skóry. Została wyjątkowo doceniona na wizażu, gdy zdobyła 4,9 w pięciopunktowej skali.

„Bazę kupiłam na wypróbowanie zachęcona pozytywnymi recenzjami. Super trzyma pigmenty i cienie oraz łatwo się ją aplikuje. Jeśli ktoś szuka bardzo dobrego i taniego produktu będzie to strzał w dziesiątkę.”

„Hit za grosze! Mam przetłuszczającą się powiekę, a mój makijaż musi przetrwać od 5 rano do około 22. Odkąd używam tej bazy żadne błyszcące cienie nie rolują mi się na skórze za to trzymają się do nocy w nienaruszonym stanie! Produkt podbija też intensywność nakładanych cieni.”

„Glitter Glue Base to naprawdę godny zamiennik słynnego Glitter Primera NYX. Ma typową kleistą konsystencję, która dość szybko zasycha na powiece i pięknie trzyma wszystkie brokatowe i foliowe cienie. Błyskotki z Hudy czy ABH potrafią trzymać się bez zarzutu przez całą noc! Uważam, że to naprawdę dobry produkt w przystępnej cenie o świetnej dostępności” - stwierdzają wizażanki.