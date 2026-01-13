13 stycznia 2026 roku Szymon Bieniuk, syn zmarłej aktorki Anny Przybylskiej i byłego piłkarza Jarosława Bieniuka, obchodził swoje 20. urodziny. Ten wyjątkowy dzień nie przeszedł bez echa, mimo że sam solenizant unika mediów i nie szuka rozgłosu. Od dawna wiadomo, że nie planuje kariery w show-biznesie. Życzenia złożyła mu jego ojciec Jarosław Bieniuk oraz jego siostra Oliwia Bieniuk, która opublikowała również kilka archiwalnych zdjęć swojego brata.

Szymon Bieniuk kończy 20 lat. Jak dziś wygląda syn Anny Przybylskiej?

Młody Bieniuk coraz rzadziej pojawia się publicznie, jednak jego zdjęcia publikowane przez rodzinę i na jego profilu w mediach społecznościowych pokazują, że wyrósł na dojrzałego i eleganckiego mężczyznę. Fani rodziny nie kryją zdumienia. Szymon wygląda jak wierna kopia swojej mamy. Dziedziczy jej rysy twarzy i urodę, a posturą przypomina ojca. W rozmowie z plejadą wyznał, że ma już jasno postawiony cel i nie stresuje się swoją pomaturalną przyszłością.

Nie stresuję się, gdyż wybieram się za granicę na studia. Już przyjęli mnie na uczelnię i tam nie liczy się matura. Uczyłem się dużo cały rok i całe liceum, więc czuję się przygotowany opowiedział Szymon Bieniuk.

Mimo że dorastał w blasku fleszy, Szymon Bieniuk wybrał zupełnie inną drogę. Nie pociąga go ani aktorstwo, ani kariera sportowa. W przeciwieństwie do siostry Oliwii, która z powodzeniem rozwija karierę aktorską i medialną, Szymon wybrał spokojniejsze życie i pracę nad sobą. Swoją decyzję argumentuje chęcią rozwoju osobistego i zawodowego w kierunku, który daje mu satysfakcję i stabilność. Jest także laureatem międzynarodowej olimpiady prawniczej, gdzie zdobył wyróżnienie "Best Team Spirit".

Tata i siostra Szymona złożyli mu publiczne życzenia. Dodali zdjęcia

Odejście Anny Przybylskiej było dla całej rodziny ogromną stratą. Od tego czasu, starają się jeszcze mocniej, by wspierać siebie nawzajem, nawet jeśli nie mogą być ze sobą blisko. Choć Szymon Bieniuk mieszka już za granicą, najbliżsi pamiętali o jego urodzinach. Siostra, Oliwia Bieniuk, opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcia z dzieciństwa wraz z krótkim wpisem.

Sto lat!

Jego tata, Jarosław Bieniuk, również publicznie złożył synowi szczere życzenia. Na swoim InstaStories opublikował aż osiem zdjęć przedstawiających młodszego Szymona, do których dołączył wzruszający wpis.

Synu, w dniu 20. urodzin życzę ci, żebyś był zawsze taki pozytywny i uśmiechnięty. Żebyś miał pasję, kontynuował sukcesy w nauce, pamiętał o barwach, był zawsze zdrowy, był kochany i silny, silny jak teraz napisał Jarosław Bieniuk.

Życzenia Jarosława Bieniuka dla syna, fot. Instagram @jaretpalmer

