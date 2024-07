Halloween to okazja, której nie mogą przegapić miłośniczki intensywnego makijażu. Straszne przebrania i makabryczne make-upy to nie twoja bajka? Oficjalna Makijażystka Max Factor Eryka Sokólska, na tę okazję proponuje look w stylu glamour!

Makijaż na Halloween - krok 1

"Makijaż wieczorowy musi być trwały, dlatego rozpoczynam od równomiernego rozprowadzenia bazy Facefinity All Day Primer. Następnie zaczynając od środka twarzy nakładam pędzlem podkład Skin Luminizer w odcieniu Nude. Cienie pod oczami skutecznie zamaskuje żółty korektor. Nakładam go prosto z opakowania, a następnie wklepuję opuszkami placów. Kości policzkowe podkreślam różem. Całość utrwalam pudrem Creme Puff w kolorze Translucent."

Makijaż na Halloween - krok 2

"Cień Wild Pot w kolorze Vicious Purple nakładam na całą górną i dolną powiekę. Używam zwilżonego pędzelka, dzięki temu odcień staje się bardziej wyrazisty. Następnie czarną kredką rysuję grubą kreskę na górnej powiece oraz na linii wodnej. Tusz Masterpiece Transform w intensywnie czarnym kolorze doda spojrzeniu głębi."

Makijaż na Halloween - krok 3

"Czerwone usta są drugim, mocnym akcentem w tym makijażu. Po raz kolejny stawiam na trwałość i wybieram pomadkę Lipfinity kolorze So Glamorous. Maluję usta mocno napigmentowaną bazą, czekam kilka sekund, a następnie rozprowadzam na ustach glicerynowy sztyft."

