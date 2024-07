Szwedzka Księżniczka Eleonora odbyła właśnie swoją pierwszą oficjalną wizytę na Gotlandii, której to wyspy jest... księżną.

Urocza 2-latka na codzień mieszka w Londynie, wraz ze swoim bratem - księciem Nicolasem, tatą - finansistą Chrisem O’Neillem i mamą Księżniczką Madeleine. Jak pisze People.com, po wizycie na chrzcinach trzeciego w kolejce do szwedzkiego tronu księcia Oskara, rodzina odłożyła powrót do Anglii i odwiedziła Gotlandię.

Jaki był program wizyty oficjalnej małej księżnej? Miała zostać sfotografowana na 2-letniej klaczy, która była prezentem wyspiarzy dla małej Eleonory, następnie zaś zjeść lunch w towarzystwie przedstawicieli mieszkańców i udać się na spacer.

Ale już pierwszy punkt nie wyszedł tak jak planowano.

Księżniczka zobaczyła konika. Konik zobaczył księżniczkę, a to co zobaczył następnie to księżniczkę uciekającą od niego galopem - pisze People.com.