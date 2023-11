1 z 13

Dziś 5 kwietnia w Warszawie odbyła się premiera najnowszego filmu Małgorzaty Szumowskiej - "Twarz".

Kto się pojawił na czerwonym dywanie? Oprócz reżyserki i odtwórcy głównej roli Mateusza Kościukiewicza premierę uświetnili Małgorzata Kożuchowska, Agnieszka Dygant, Krzyszof Gojdź czy Maja Ostaszewska z mężem Michałem Englertem.

"Twarz" to historia o człowieku, który stracił twarz w wypadku. Po nowatorskiej operacji otrzymuje nową i wraca do rodzinnej miejscowości, ale ludzie nie wiedzą, jak go traktować. Staje się dla nich kimś obcym. Oprócz Mateusza Kościukiewicza w obsadzie znaleźli się również: Agnieszka Podsiadlik, Małgorzata Gorol i Roman Gancarczyk.

Szumowska za film "Twarz" otrzymała Srebrnego Niedźwiedzia na Festiwalu w Berlinie.

Od jutra w kinach. Pójdziecie?

