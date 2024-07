Za nami premiera płyty Gienka Loski. Zwycięzca "X-Factora" walczy o uznanie słuchaczy, a za swoją rywalkę u boku ma Adę Szulc. Koleżanka z TVN-owskiego show już wkrótce wyda swój pierwszy singiel. Co prawda, nie będzie to piosenka zapowiadająca jej debiutancką płytę, ale utwór promujący polski film romantyczny "Big Love".



Dla Ady to z pewnością spore wyzwanie. Wiele artystek po latach dostaje propozycje nagrania piosenki wiodącej kinowe produkcje, Adzie udało się osiągnąć to już na starcie. Ale to nie koniec niespodzianek. Podobno już na Boże Narodzenie do sklepów trafi długogrający album Ady. Jeśli ufać plotkom, pojawią się na nim same covery znanych przebojów.



Czekacie na płytę Ady?



