Szukasz prezentu na Dzień Matki? Postaw na kosmetyki! Te marki pokochały gwiazdy

Jak wybrać kosmetyk dla mamy? Być może potrafisz zrobić to lepiej niż ona sama - w końcu świetnie się orientujesz w tysiącach produktów dostępnych na rynku, a w razie wątpliwości umiesz sięgnąć po marki wypróbowane przez gwiazdy, cenione przez ich makijażystów i testowane przez blogerki. Pamiętaj, że idealny kosmetyk dla mamy powinien łączyć kilka zalet: być łatwy w użyciu, uniwersalny i trwały. Liczy się nie tylko estetyczne opakowanie i zachwycające kolory, ale także walory praktyczne. Jeśli szukasz perfekcyjnego produktu do makijażu albo skutecznego kosmetyku do pielęgnacji, poznaj nasze propozycje z perfumerii Sephora i wybierz tę, która idealnie pasuje do stylu najważniejszej kobiety w twoim życiu.

Pomysły na prezent dla mamy - ulubione marki gwiazd

Coraz trudniej zorientować się, czego naprawdę używają gwiazdy. W końcu większość z nich związana jest kontraktami reklamowymi albo próbuje lansować własne linie kosmetyczne. Najlepiej udało się to Rihannie - opracowane z udziałem ekspertów kosmetyki jej marki Fenty Beauty zachwycają nie tylko niespotykanym wyborem kolorów, ale także genialną trwałością. Nie możesz przegapić Stunna Lip Paint, trwałej pomadki w płynie, której każdy odcień zgrywa się z różnymi typami karnacji. Precyzyjny aplikator sprawia, że aplikacja koloru jest dziecinnie prosta, a wielogodzinna trwałość naprawdę zaskakuje. Idealna propozycja dla zapracowanych mam!

Prezenty z oferty ulubionych marek gwiazd: 1. Pomadka Stunna od Fenty Beauty 102 zł. 2. NARS Voyageur Eyeshadow Palette, 135 zł. 3. Zestaw pomadek Anastasia Beverly Hills, 82,90 zł.

Jeśli szukasz pomadki idealnej dla mamy, zwróć uwagę także na zestaw miniproduktów od Anastasia Beverly Hills, marki, którą uwielbiają Kim Kardashian i Kylie Jenner (mimo że obie mają także własne linie kosmetyczne!). Cztery nasycone, ale uniwersalne odcienie idealnie sprawdzą się na co dzień. Do kompletu możesz dobrać także genialną paletkę cieni do powiek NARS, łatwych w blendowaniu i odpornych na osypywanie się. Marki chyba nie musimy nikomu polecać - konsekwentnie używają jej hollywoodzcy makijażyści, a do fanek należy np. Jennifer Lawrence.

Prezenty na Dzień Matki - piękna cera i zniewalający zapach

Twoja mama marzy o pięknej cerze? Podaruj jej odrobinę rozświetlenia... W pielęgnacji cery dojrzałej doskonale sprawdzają się kosmetyki z witaminą C, silnym przeciwutleniaczem, który nie tylko pomaga zachować młodość, ale także rozjaśnia przebarwienia i pomaga osiągnąć efekt promiennej cery. Porządną dawkę antyoksydantu zawiera zestaw pielęgnacyjny OLE HENRIKSEN, który gwarantuje szybkie efekty i zniewalający zapach pomarańczy. Markę poleciła w swoich social mediach sama Halle Berry!

Działanie skutecznej pielęgnacji podkreśli rozświetlające serum Farsali, jedno z ulubionych blogerki Hudy Kattan. Zawiera kwas hialuronowy i połyskujące drobinki, świetnie sprawdzi się jako optycznie odmładzająca baza pod makijaż. Szukasz czegoś w niższej cenie? Mamie na pewno spodoba się rozświetlacz w ciepłym odcieniu Zoeva albo sprawdzone kosmetyki wewnętrznej marki Sephora Collection.

Pomysły na prezent na Dzień Matki: 1. Zestaw Let's Get Luminous OLE HENRIKSEN, 179 zł. 2. Balsam i peeling do rąk Sephora Collection, 13,90 zł. 3. Woda perfumowana Jimmy Choo Illicit, od 173,90 zł. 4. Rozświetlacz Zoeva, od 58,90 zł. 5. Rozświetlające serum Farsali Liquid Glow, 152,90 zł.

Chciałabyś w tym roku podarować na Dzień Matki coś zupełnie wyjątkowego? Jeśli zastanawiałaś się nad luksusowym zapachem, ale nie wiedziałaś który wybrać, mamy mocną propozycję z ofert Jimmy Choo. Woda perfumowana Illicit to zapach uwielbiany przez kobiety na całym świecie, bo łączy uniwersalne nuty róży i jaśminu z odrobiną orientu. A wszystko to zamknięte w miniaturowej rzeźbie w stylu art deco...

Materiał powstał z udziałem marki Sephora

