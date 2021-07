Skandaliczne słowa prezydenta i wypowiedzi polityków o społeczności LGBT+ wywołały falę oburzenia. Głos zabrało wiele gwiazd, nie tylko tych należących do społeczności ale również sojuszników. Wypowiedział się również Michał Rudaś, wokalista znany z "Szansy na sukces", " Tańca z Gwiazdami ", programu "Jaka to melodia", " Twoja Twarz Brzmi Znajomo " czy "The Voice of Poland". Dokonał coming outu i przyznał, że jest homoseksualny. Zobaczcie jego poruszający wpis. Zobacz także: Gwiazdor serialu "Hotel 52" wyznał, że jest gejem: "Jestem Polakiem, katolikiem, a coraz częściej..." Michał Rudaś z "Tańca z Gwiazdami" przyznał, że jest gejem Michał Rudaś nie chce już dłużej milczeć. Wokalista nie zgadza się z szykanowaniem środowiska LGBT+, którego sam jest częścią. W szczerym i poruszającym wpisie na Instagramie przyznał, że jest gejem i nie będzie się z tego powodu ukrywał. Stanął w obronie wszystkich, który należą do społeczności LGBT+ i walczą o swoje prawa: Jestem człowiekiem, a nie żadną ideologią i niczyje słowa, a nawet sądowe werdykty tego nie zmienią. W skrócie LGBT przypisana mi jest litera G i nie wykorzystuję tego faktu do współtworzenia lub podążania za jakąkolwiek ideologią polityczną czy społeczną. Ja po prostu pragnę kochać i mieć wolność bez przeszkód tą miłością się dzielić i przyjmować ją, korzystając z tych samych praw, co inne kochające się pary. Wokalista odniósł się również do kontrowersyjnych wypowiedzi polityków o społeczności LGBT+, którzy powiedzieli, że „to nie są ludzie, to jest ideologia”. Te słowa wywołały burzę w mediach. Michał Rudaś jest przeciwny mowie nienawiści, która może okazać...