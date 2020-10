Szkoły powinny być zamknięte? Według wirusologa to nie jest dobry moment! Dlaczego?

Czy wkrótce szkoły zostaną zamknięte i dzieci wrócą do nauczania zdalnego? Niestety, premier i minister zdrowia podczas ostatniej konferencji prasowej nie odpowiedzieli na te pytania wprost. Mateusz Morawiecki zapowiedział jedynie, że nie wyklucza zmian dotyczących funkcjonowania placówek szkolnych, a o decyzjach rządu opowie podczas spotkania z mediami w sobotę.

A co na ten temat sądzą specjaliści? Wirusolog, dr hab. Tomasz Dzieciątkowski uważa, że wcale nie jest to dobry pomysł! Dlaczego? Sprawdźcie, co powiedział ekspert!

Dzieci powinny wrócić do nauczania zdalnego?

Wiosną tego roku, na początku pandemii koronawirusa, władze w Polsce dość szybko podjęły decyzję o zamknięciu szkół. Dzieci przez kilka miesięcy uczyły się zdalnie i wróciły do nauki stacjonarnej dopiero po wakacjach.

Miesiąc po rozpoczęciu nauki liczba osób zakażonych gwałtownie wzrosła - w czwartek 8 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało aż o 4280 nowych przypadkach potwierdzonego zakażenia i o 76 ofiarach śmiertelnych. W związku niepokojącymi informacjami dotyczącymi pandemii koronawirusa władze zapowiedziały, że od soboty 10 października w całym kraju zostanie wprowadzona żółta strefa, a wiele powiatów trafi do strefy czerwonej. Od soboty m.in. wszyscy będą mieli obowiązek noszenia maseczek nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych, ale również na świeżym powietrzu.

Teraz z pewnością wszyscy rodzice zastanawiają się również, czy wkrótce zamknięte zostaną szkoły, a dzieci będą uczyć się zdalnie. Czy władze powinny zamknąć szkoły?

Pojawia się wiele opinii, jednak wirusolog dr hab. Tomasz Dzieciątkowski uważa, że dzieci powinny dalej uczyć się stacjonarnie!

Nie, uważam, że nie jest to dobry moment na zamykanie szkół. Nauka zdalna nie jest tak efektywna jak stacjonarna. Dodatkowo, dzieci do prawidłowego rozwoju psychicznego i społecznego potrzebują kontaktu z rówieśnikami oraz nauczycielami - dr hab. Tomasz Dzieciątkowski ocenił w rozmowie z Gazeta.pl.

Myślicie, że władze w Polsce wkrótce ogłoszą zamknięcie szkół?

Według wirusologa szkoły nie powinny być w tej chwili zamykane.

Premier zapowiedział, że wkrótce ogłosi decyzję w sprawie dalszej działalności szkół.