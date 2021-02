Chcesz zmienić pracę lub szukasz nowej? Ten kurs ci w tym pomoże!

Kolejna świetna oferta pracy przeszła ci koło nosa? Nie wysłałaś nawet swojej aplikacji, choć wiesz, że doskonale poradziłabyś sobie na tym stanowisku? Wszystko przez język angielski, który był wymagany przez pracodawcę, ale którego ty… nie znasz?! Dość tego! Mierz wysoko, niech nic więcej cię nie ogranicza.

Szkoła językowa Lincoln - dlaczego warto?

Może kiedyś uczyłaś się angielskiego, tylko znasz go za mało i nie czujesz się pewnie. Albo dawno nie rozmawiałaś, bo nie było z kim i teraz jesteś przekonana, że na rozmowie kwalifikacyjnej poległabyś już na pierwszym zdaniu. Wszystkie braki, jakie odczuwasz, możesz uzupełnić podczas lekcji online, nie ruszając się z domu. Nic nie przyjdzie samo, bo nauka języka wymaga pracy i samozaparcia. Ale można ją maksymalnie ułatwić.

Lincoln jest szkołą językową z ogromnym doświadczeniem. Działa już 19 lat i wie, jak skutecznie uczyć. Skończyło ją już ponad 44 tysięcy absolwentów kursów językowych na różnych poziomach i w różnych grupach wiekowych. Teraz Lincoln oferuje kursy online. Możesz uczyć się w swoim domu, we własnym tempie i na poziomie, który ci odpowiada.

Adobe Stock

Bez problemy dobierzesz kurs do swoich potrzeb. Lincoln pomoże ci spersonalizować sposób nauczania, jeśli tylko określisz, czego oczekujesz. Możesz uczyć się indywidualnie lub w małej grupie, stawiać głównie na konwersację lub na opanowanie słówek i zasad gramatyki.

Możesz też uczyć się w dowolnym czasie – zajęcia prowadzone są od wczesnych godzin porannych aż do późnego wieczora. Bardzo łatwo dopasujesz termin do swojego stylu życia i do aktualnych obowiązków. A jeśli będziesz się uczyć przez internet, zaoszczędzisz czas na dojazdy do szkoły, i będziesz go mogła poświęcić na szlifowanie nowej wiedzy.

Zajęcia w szkole językowej Lincoln

W ramach każdego kursu poddasz się coachingowi językowemu, który pomoże ci podnieść swój poziom znajomości angielskiego. Będziesz miała też dodatkowe, bezpłatne zajęcia face to face i pakiet konwersacji, który pomoże ci nabrać pewności siebie, na przykład przed ważną rozmową kwalifikacyjną na wymarzone stanowisko pracy.

Adobe Stock

Podczas zajęć online, tak samo jak podczas lekcji stacjonarnych, kursanci Lincoln bardzo dużo mówią. Lektorzy i native speakerzy wiedzą jak pobudzić uczniów do rozmowy. Stosują też kilka sprawdzonych chwytów, które ułatwiają zapamiętywanie. Nowe słówka zawsze przedstawiane są w kontekście, podobnie jak nowa gramatyka. Definicje łatwo ulatują z głowy, ale kontekst łatwiej zapamiętać. Podobnie jak filmy i obrazy. Podczas kursów lektorzy wykorzystują pomoce video – filmiki, plansze, prezentacje. Zobaczysz, poczujesz, zapamiętasz. Dostęp do pomocy naukowych będziesz miała na bieżąco.

Żeby aplikować do nowej pracy, będziesz potrzebowała odpowiednich certyfikatów językowych? Świadectwa chcesz włączyć do CV? Szkoła Lincoln posiada uprawnienia do organizacji i przeprowadzania egzaminów Cambridge English. Tu możesz zdać swój egzamin FCE, CAE, CPE.

Więcej informacji o certyfikatach i egzaminach znajdziesz pod adresem:

Jeśli jeszcze nie jesteś przekonana, że kurs angielskiego online jest odpowiedni dla ciebie, skorzystaj z bezpłatnej lekcji. Możesz się na nią zapisać pod adresem: https://lincoln.edu.pl/online/jak-to-dziala/.

Materiał powstał z udziałem Szkoły Językowej Lincoln